Τα αγωνιστικά δεδομένα στον ΑΠΟΕΛ

Ο Νεκτάριος Πετεβίνος μιλώντας στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 αναφέρθηκε στα αγωνιστικά δεδομένα του ΑΠΟΕΛ ενόψει του ντέρμπι με τον Απόλλωνα αλλά και της συνέχειας του πρωταθλήματος μετά τους αγώνες της Εθνικής.

Η σχετική αναφορά του εκπροσώπου τύπου του ΑΠΟΕΛ:

«Είναι ο Λαΐφης που αυξάνει ρυθμούς σταδιακά, ο Καρίγιο που χτύπησε στην προπόνηση της περασμένης Παρασκευής και ολοκληρώνει το πρόγραμμα αποκατάστασης και θα επιστρέψει με την επανέναρξη. Ο Μαντσίνι έχει μπει στο πρόγραμμα εκτός από το δίτερμα και θα επιστέψει με την επανέναρξη και ο Πιέρος που όπως οι προηγούμενοι δυο δεν υπολογίζεται στο ερχόμενο παιχνίδι, έχει μπει πλέον στο γήπεδο, κάνει ασκήσεις με μπάλα και το ιατρικό πλάνο δείχνει μέσα του Νοέμβρη πλήρη επιστροφή».