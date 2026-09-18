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Τα αγωνιστικά δεδομένα στον ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Πως έχουν τα πράγματα με τους τραυματίες ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ

Ο Νεκτάριος Πετεβίνος μιλώντας στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 αναφέρθηκε στα αγωνιστικά δεδομένα του ΑΠΟΕΛ ενόψει του ντέρμπι με τον Απόλλωνα αλλά και της συνέχειας του πρωταθλήματος μετά τους αγώνες της Εθνικής. 

Η σχετική αναφορά του εκπροσώπου τύπου του ΑΠΟΕΛ:

 «Είναι ο Λαΐφης που αυξάνει ρυθμούς σταδιακά, ο Καρίγιο που χτύπησε στην προπόνηση της περασμένης Παρασκευής και ολοκληρώνει το πρόγραμμα αποκατάστασης και θα επιστρέψει με την επανέναρξη. Ο Μαντσίνι έχει μπει στο πρόγραμμα εκτός από το δίτερμα και θα επιστέψει με την επανέναρξη και ο Πιέρος που όπως οι προηγούμενοι δυο δεν υπολογίζεται στο ερχόμενο παιχνίδι, έχει μπει πλέον στο γήπεδο, κάνει ασκήσεις με μπάλα και το ιατρικό πλάνο δείχνει μέσα του Νοέμβρη πλήρη επιστροφή».

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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