Ο Αντώνης Μακρής τεχνικός σύμβουλος ατομικής βελτίωσης στις Ακαδημίες του ΘΟΪ Λακατάμιας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νέων ΘΟΪ Λακατάμιας ενημερώνει ότι συνεχίζεται η συνεργασία με τον Αντώνη Μακρή, ο οποίος θα έχει τον ρόλο του Τεχνικού Συμβούλου Ατομικής Βελτίωσης στις Ακαδημίες μας.

Η παρουσία και η τεχνογνωσία του Αντώνη συμβάλλουν ουσιαστικά στην ατομική εξέλιξη των ποδοσφαιριστών μας, ενισχύοντας την καθημερινή δουλειά και την αγωνιστική τους πρόοδο. Η συνέχιση της συνεργασίας μας αποτελεί μέρος του πλάνου του συλλόγου για διαρκή αναβάθμιση του ποδοσφαιρικού τμήματος και επένδυση στην ανάπτυξη των αθλητών μας.

Ευχόμαστε στον Αντώνη κάθε επιτυχία και είμαστε βέβαιοι ότι, με την εργατικότητα και τον επαγγελματισμό που τον διακρίνουν, θα συνεχίσει να προσφέρει σημαντικό έργο στον ΘΟΪ Λακατάμιας.

Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες!