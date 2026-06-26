Ο Κώστας Φασουλιώτης στη θέση του Αγωνιστικού Διευθυντή Κ19 και Κ17 στις Ακαδημίες του ΘΟΪ

Με ανακοίνωση του το ΘΟΪ Λακατάμιας ανακοίνωσε ότι ο Κώστας Φασουλιώτης θα έχει τον ρόλο του Αγωνιστικού Διευθυντή των ομάδων Κ19 και Κ17.

Η επίσημη ενημέρωση:

Η Ένωση Νέων ΘΟΪ Λακατάμιας ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κώστα Φασουλιώτη, ο οποίος θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του από τη θέση του Αγωνιστικού Διευθυντή των ομάδων Κ19 και Κ17.

Η παρουσία του Κώστα στον οργανισμό μας τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την πρόοδο των αναπτυξιακών μας τμημάτων, με τη στενή συνεργασία με τους προπονητές και τους νεαρούς ποδοσφαιριστές μας.

Η νέα αγωνιστική περίοδος παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για την Ακαδημία μας. Η ομάδα Κ19, έχοντας κυνηγήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα Γ’ κατηγορίας την περσινή σεζόν, θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας, συνεχίζοντας τον σημαντικό της ρόλο ως το τελευταίο στάδιο προετοιμασίας των ποδοσφαιριστών πριν από τη μετάβασή τους στην πρώτη ομάδα.

Παράλληλα, η Κ17, όπως και οι Κ16, Κ15 και Κ14, θα αγωνιστούν για πρώτη φορά στην Ανώτατη Κατηγορία, μια επιτυχία που επιβεβαιώνει την αναπτυξιακή πορεία του συλλόγου και ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο των απαιτήσεων.

Ο Κώστας Φασουλιώτης θα έχει καθοριστικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία των αγωνιστικών τμημάτων, στην υποστήριξη του έργου των προπονητών και στη διασφάλιση της αγωνιστικής και προσωπικής εξέλιξης των αθλητών μας, ώστε να συνεχίσουν να αποτελούν το μέλλον του ΘΟΪ.

Ευχόμαστε στον Κώστα καλή επιτυχία για μια δημιουργική και επιτυχημένη χρονιά.