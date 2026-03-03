Β' Κατηγορία: Πρόγραμμα και τηλεοπτικές μεταδόσεις 9ης αγωνιστικής
Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας καθώς και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις.
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Παρασκευή, 13 Μαρτίου
17:00 Δόξα Κατωκοπιάς - ΑΣΙΛ Λύσης
19:00 ΠΑΕΕΚ - Νέα Σαλαμίνα (απευθείας από τη Cytavision)
Σάββατο, 14 Μαρτίου
15:30 Αγία Νάπα - ΜΕΑΠ
17:00 Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα (απευθείας από τη Cablenet)
Β' ΟΜΙΛΟΣ / Σάββατο 14 Μαρτίου, 15:30
Ηρακλής Γερολάκκου - ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος
Σπάρτακος Κιτίου - Εθνικός Λατσιών
Χαλκάνορας - ΑΕΖ
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Διγενής Μόρφου