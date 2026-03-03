ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Β' Κατηγορία: Πρόγραμμα και τηλεοπτικές μεταδόσεις 9ης αγωνιστικής

Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας καθώς και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Παρασκευή, 13 Μαρτίου

17:00 Δόξα Κατωκοπιάς - ΑΣΙΛ Λύσης

19:00 ΠΑΕΕΚ - Νέα Σαλαμίνα (απευθείας από τη Cytavision)

Σάββατο, 14 Μαρτίου

15:30 Αγία Νάπα - ΜΕΑΠ

17:00 Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα (απευθείας από τη Cablenet)

Β' ΟΜΙΛΟΣ / Σάββατο 14 Μαρτίου, 15:30

Ηρακλής Γερολάκκου - ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος

Σπάρτακος Κιτίου - Εθνικός Λατσιών

Χαλκάνορας - ΑΕΖ

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Διγενής Μόρφου

