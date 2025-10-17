Δολοφονία Δημοσθένους: Αναβλήθηκαν όλοι οι αγώνες της Καρμιώτισσας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωση από την ΚΟΠ

Λόγω των σημερινών δυσάρεστων γεγονότων που αφορούν τον πρώην Πρόεδρο της Καρμιώτισσας Πολεμιδιών Σταύρο Δημοσθένους, η ΚΟΠ αποφάσισε την αναβολή όλων των αγώνων της ομάδας στα Πρωταθλήματα Ανδρών, Νέων και Παίδων που ήταν ορισμένοι από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Κυριακή.

Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και τα μέλη του προσωπικού της ΚΟΠ, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την Καρμιώτισσα και τους οικείους του εκλιπόντος.

 

 

 

