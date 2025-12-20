Χαμός στην Αγγλία: Πήγαν να κάνουν ντου στον Λάμπαρντ οι παίκτες της Σαουθάμπτον!

Παρότι έπαιζε με δέκα παίκτες για αρκετή ώρα, η Κόβεντρι κατάφερε να πάρει εκτός έδρας ισοπαλίας (1-1) από τη Σαουθάμπτον, με το φινάλε πάντως να είναι εκρηκτικό.

Ο τεχνικός των φιλοξενούμενων, Φρανκ Λάμπαρντ, πανηγύρισε προς τη μεριά των οπαδών των «αγίων» κάνοντας... thumbs up, με τους παίκτες των γηπεδούχων να εξαγριώνονται και να προσπαθούν να τον προσεγγίσουν απειλητικά!

Κάπου εκεί επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι, ήτοι οι παίκτες του θρύλου της Τσέλσι, καθώς και μερικοί αντίπαλοι που επιχείρησαν να συγκρατήσουν τους συμπαίκτες τους.

Αργότερα, ο Λάμπαρντ δήλωσε πως «απολογούμαι για τη γλώσσα που χρησιμοποίησα, ίσως οι αντίπαλοι οπαδοί πράξουν το ίδιο».

Southampton players were angry with Frank Lampard as some chased him at Full time. Scenes 🥲pic.twitter.com/wXWWynb7ey — Goals Side (@goalsside) December 20, 2025

