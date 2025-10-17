Δολοφονία Δημοσθένους: Σε αυτό το σημείο έπεσε νεκρός o επιχειρηματίας
Σοκαρισμένη είναι η Κύπρος από την μαφιόζικη εκτέλεση του γνωστού επιχειρηματία και πρώην παράγοντα του κυπριακού ποδοσφαίρου, Σταύρου Δημοσθένους.
Ο γιος του θύματος, που βρισκόταν επίσης εντός του οχήματος με τον Δημοσθένους, επιχειρήσε να μεταφέρει με το ίδιο όχημα τον πατέρα του στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο, πλησίον του Τσιρείου Σταδίου.
