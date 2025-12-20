Σκόραρε και αποχώρησε υποβασταζόμενος ο Ίσακ!

Ο Ίσακ από υπέροχη κάθετη μπαλιά του Βιρτς έκανε το 1-0 για τη Λίβερπουλ απέναντι στην Τότεναμ των 10 παικτών στο 56ο λεπτό, αλλά στη φάση αποκόμισε σοβαρό τραυματισμό.

Από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι ήταν αρκετά σοβαρό το πρόβλημα, αφού δεν μπορούσε να κουνήσει το πόδι του και η ζημιά φέρεται να έγινε στο τάκλιν που δέχθηκε τη στιγμή που πλάσαρε.

Έμεινε αρκετά λεπτά στο έδαφος και τελικά αποχώρησε υποβασταζόμενος για να περάσει στη θέση του ο Φρίμπονγκ...

sport-fm.gr