Διαφορετικό παιχνίδι, ίδιος ο στόχος

Ο Απόλλωνας ταξιδεύει αύριο (19:00) στο «Αμμόχωστος» για να αντιμετωπίσει τη Freedom 24 ΕΝΥ, μια ομάδα που στον πρώτο γύρο τον πλήγωσε με τον χειρότερο τρόπο μέσα στο «σπίτι» του (0-3).

Οι κυανόλευκοι αναζητούν την ανάκαμψη με τον Λοσάντα στον πάγκο όπου και ο ίδιος θέλει να ξεκινήσει θετικά τις υποχρεώσεις του στην Κύπρο. Ο 43χρονος τεχνικός, παρότι φρέσκος στο κυπριακό πρωτάθλημα, καλείται να βρει τον τρόπο ώστε η ομάδα να παρουσιάσει ένα καλό πρόσωπο μετά από καιρό.

Ο στόχος όμως για τον Απόλλωνα δεν αλλάζει, όποιος και αν βρίσκεται στον πάγκο του, πάντα το ζητούμενο θα είναι η νίκη.

Ο Λατίνος προπονητής γνωρίζει πως θα χρειαστεί υπομονή και στήριξη για να καρποφορήσει το έργο του στο Κολόσσι. Πρώτο του μέλημα όμως είναι να εμπνεύσει τους ποδοσφαιριστές και να τους μεταδώσει τη νοοτροπία που απαιτείται, αρχής γενομένης από την αυριανή εξόρμηση στη Λάρνακα.