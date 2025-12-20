Έφριξε ο Τιμούρ, τριπλή αλλαγή στο ημίχρονο κι άλλη μία στο 53΄

Έφριξε ο Τιμούρ Κετσπάγια με την απόδοση της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Ο προπονητής της Ανόρθωσης απογοητευμένος με τα όσα έβλεπε από τους ποδοσφαιριστές του αποφάσισε να προβεί σε τριπλή αλλαγή με την έναρξη του ημιχρόνου.

Μάλιστα στο 53' προχώρησε σε ακόμη μία!

Αρχικώς οι Τάντι, Ντιόν και Μπεζούς έδωσαν τη θέση τους σε Καραμανώλη, Σόσα και Παρούτη ενώ λίγο αργότερα ο Κις αντικατέστησε τον Θεοδώρου.