Ταρακούνησε το κυπριακό ποδόσφαιρο η δολοφονία Δημοσθένους

Ο μέχρι πρότινος διοικητικός ηγέτης της Καρμιώτισσας δολοφονήθηκε ενώ βρισκόταν εντός του οχήματός του μαζί με τον γιο του, γύρω στις 09:00 το πρωί της Παρασκευής. Οι πληροφορίες του Politis.com.cy αναφέρουν πως δύο πρόσωπα πλησίασαν το αυτοκίνητο και εκτέλεσαν τον Δημοσθένους με δύο σφαίρες στο κεφάλι.

Ο Σταύρος Δημοσθένους διετέλεσε τα προηγούμενα χρόνια πρόεδρος της Καρμιώτισσας ενώ είχε εμπλοκή και στα διοικητικά του Άρη Λεμεσού. Πριν από μερικούς μήνες εξέφρασε ανοικτά την πρόθεσή του να διεκδικήσει και την ηγεσία της ΚΟΠ.

Ο Δημοσθένους διετέλεσε πρόεδρος του Άρη από το 2015 μέχρι και το 2019 όταν και ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Τα τελευταία χρόνια εισήλθε στα διοικητικά της Καρμιώτισσας έχοντας σημαντικό ρόλο δίπλα στον Ντιμίτρι Πούνιν μέχρι που ο τελευταίος ανακοίνωσε πριν από δύο χρόνια την πώληση του συλλόγου και την αποχώρησή του.

Την περσινή σεζόν 2024-2025, ο Σταύρος Δημοσθένους διετέλεσε πρόεδρος της Καρμιώτισσας και παρόλο που η ομάδα υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία, παρέμεινε κοντά της χωρίς να έχει όμως την ιδιότητα του προέδρου.

Λίγο πριν το τέλος της περσινής ποδοσφαιρικής σεζόν, εξέφρασε ανοικτά την πρόθεσή του να αναλάβει την ηγεσία της ΚΟΠ χωρίς ωστόσο να καταφέρει να βρει συμμάχους για να θέσει επίσημα υποψηφιότητα.