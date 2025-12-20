Με ανατροπή στη Λειψία σκαρφάλωσε τρίτη η Λεβερκούζεν

Σε ανοδική πορεία έχει μπει η Λεβερκούζεν. Οι Ασπιρίνες, βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο μέσα στην έδρα της Λειψίας, ωστόσο βρήκαν απαντήσεις. Και μάλιστα γρήγορα, «γυρνώντας» το ματς πριν από την ανάπαυλα. Το 3-1 έφερε την ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ στην 3η θέση με 29 βαθμούς, όσους έχουν και οι Ταύροι που υστερούν όμως στην διαφορά τερμάτων.

Εκείνη που μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση ήταν η Λειψία. Αφού προειδοποίησε με τους Γκομίς και Όρμπαν, βρήκε τελικά τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Σλάγκερ. Στο 35', πέφτοντας, έστειλε την μπάλα στην γωνία αφήνοντας ανήμπορο τον Φλέκεν. Παρ' όλα αυτά, η Λεβερκούζεν έβγαλε αντίδραση. Στο 40', η ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Τεριέ έφερε το ματς στα ίσα, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Σικ να χριστεί σκόρερ.

Ο Τσέχος φορ, επιδεικνύοντας την κλάση του, με μία φανταστική προσποίηση «άδειασε» τον προσωπικό του αντίπαλο και από κοντά εκτέλεσε εύστοχα για την ανατροπή. Όπως ήταν φυσικό, η Λεβερκούζεν πέρασε σε θέση άμυνας στο β' μέρος. Η Λειψία, κυρίως με... δράστη τον Χάρντερ είχε τις στιγμές της, ωστόσο οι Ασπιρίνες «χτύπησαν» στις καθυστερήσεις με τον Κάλμπριθ που έγραψε το τελικό 3-1. Θυμίζουμε ότι Λεβερκούζεν είναι η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (20/01).

