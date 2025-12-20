Κωστή: «Θέλαμε να κερδίσουμε, είμαστε απογοητευμένοι»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Κωστή μετά την εκτός έδρας ισοπαλία της ομάδας του (0-0) με την Ανόρθωση για τη 15η αγωνιστική.

Αναλυτικά...

«Ήταν πολύ σημαντικό παιχνίδι, στόχος ήταν οι τρεις βαθμοί. Ξεκινήσαμε πολύ καλά. Δυστυχώς μετά τα 20' η σημασία του αγώνα δεν μας επέτρεψε να συνεχίσουμε να έχουμε καθαρό μυαλό κι αυτό συνεχίστηκε στο β' ημίχρονο, πήγε πιο πολύ στις μονομαχίες, θέλαμε να κερδίσουμε, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε κι είμαστε απογοητευμένοι.

Αυτό δεν σημαίνει πως δεν είμαι ευχαριστημένος με τους παίκτες μου, μέχρι τώρα έδωσαν όλο τους το είναι και δεν είναι εύκολο για 15 αγωνιστικές να δίνουν όλο τους τον εαυτό και στα πιο πολλά παιχνίδια δικαιούμασταν κάτι παραπάνω. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τα παιδιά. Η ομάδα θα ενισχυθεί και πιστεύω με την έναρξη του πρωταθλήματος θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί.

Να ευχηθώ στην Ανόρθωση καλή συνέχεια και ειδικά στον κ. Τιμούρ Κετσπάγια, ένας άνθρωπος που με στήριξε στα πρώτα βήματα της καριέρας μου, ήμουν στο σταφ του στον ΑΠΟΕΛ, οι άνθρωποι φαίνονται τι άνθρωποι είναι όταν πάνε στη δουλειά. Επίσης να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους τους φιλάθλους».