LIVE: Ανόρθωση - Ολυμπιακός 0-0

Σημαντική αναμέτρηση για τα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας διεξάγεται στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» όπου η Ανόρθωση υποδέχεται τον Ολυμπιακό για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η «Κυρία» αγωνίζεται με την πλάτη στον τοίχο μετά την ήττα από την Ομόνοια Αραδίππου και ψάχνει διακαώς την πρώτη της νίκη μετά από τρεις αγώνες ώστε να πάρει βαθμολογική ανάσα και να εξέλθει από τη ζώνη του υποβιβασμού, προσπερνώντας και τον σημερινό της αντίπαλο, με τους μαυροπράσινους με τη σειρά τους να διεκδικούν το διπλό για να απομακρυνθούν από τις τελευταίες θέσεις.

Η εξέλιξη του αγώνα

82' Μπαΐροβιτς αντί Ζοάο Μάριο, που είχε μπει ως αλλαγή.

81' Μεγάλη ευκαιρία για την Ανόρθωση με εκτός περιοχής σουτ του Αμποαγκί, δύσκολη απόκρουση του Ταλιχμανίδη σε κόρνερ!

74' Κίτρινη κάρτα στον Παρούτη.

72' Κεφαλιά του Φουρτάδο, έξω.

68' Στεφάνου στη θέση του Μπράντονιτς.

53' Τέταρτη αλλαγή για την Ανόρθωση, Κις αντί Θεοδώρου.

52' Πρώτη φάση στην επανάληψη με κεφαλιά του Φουρτάδο μετά από εκτέλεση φάουλ του Κίκο, λίγο πάνω από τα δοκάρια.

51' Νέα κίτρινη, στον Μπαρμπόσα.

49' Kίτρινη και στον Ζοάο Μάριο.

48' Κίτρινη κάρτα στον Θεοδώρου.

46' Ζοάο Μάριο στη θέση του Πική.

46' Τάντι, Ντιόν και Μπεζούς δίνουν τη θέση τους σε Καραμανώλη, Σόσα και Παρούτη.

Δεύτερο ημίχρονο

-Χωρίς φάσεις το πρώτο μέρος, κακό το παιχνίδι.

-Πατάει καλύτερα στο γήπεδο ο Ολυμπιακός.

20' Σουτ του Μπεζούς, δεν απείλησε τον Ταλιχμανίδη.

15' Νέα σπουδαία φάση για τους φιλοξενούμενους με εκτέλεση φάουλ του Ταβάρες στο οριζόντιο δοκάρι

12' Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ίντζια, από ευνοϊκή θέση σούταρε έξω!

3' Σουτ του Μπέζους, δεν βρήκε στόχο.

-Έναρξη της αναμέτρησης.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Τάντι (46' Καραμανώλης), Φουρτάδο, Αρτυματάς, Κίκο, Αμποαγκί, Μπεζούς (46' Παρούτης), Ντιόν (46' Σόσα), Θεοδώρου (53' Κις), Σένσι, Βούκιτς,

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Μπαρμπόσα, Χρίστου, Ενρίκε, Κονομής, Τζεπάρ, Tαβάρες, Βιεϊρίνια, Ίντζια, Μπράντονιτς (68' Στεφάνου), Πική (46' Zoάο Μάριο, 82' Μπαΐροβιτς).

ΣΚΟΡΕΡ: - / -

KITΡΙΝΕΣ: 48' Θεοδώρου, 74' Παρούτης / 49' Ζοάο Μάριο, 51' Μπαρμπόσα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης