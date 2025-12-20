ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ανόρθωση - Ολυμπιακός 0-0

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Ανόρθωση - Ολυμπιακός 0-0

Σημαντική αναμέτρηση για τα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας διεξάγεται στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» όπου η Ανόρθωση υποδέχεται τον Ολυμπιακό για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η «Κυρία» αγωνίζεται με την πλάτη στον τοίχο μετά την ήττα από την Ομόνοια Αραδίππου και ψάχνει διακαώς την πρώτη της νίκη μετά από τρεις αγώνες ώστε να πάρει βαθμολογική ανάσα και να εξέλθει από τη ζώνη του υποβιβασμού, προσπερνώντας και τον σημερινό της αντίπαλο, με τους μαυροπράσινους με τη σειρά τους να διεκδικούν το διπλό για να απομακρυνθούν από τις τελευταίες θέσεις.

Η εξέλιξη του αγώνα

82' Μπαΐροβιτς αντί Ζοάο Μάριο, που είχε μπει ως αλλαγή.

81' Μεγάλη ευκαιρία για την Ανόρθωση με εκτός περιοχής σουτ του Αμποαγκί, δύσκολη απόκρουση του Ταλιχμανίδη σε κόρνερ!

74' Κίτρινη κάρτα στον Παρούτη.

72' Κεφαλιά του Φουρτάδο, έξω.

68' Στεφάνου στη θέση του Μπράντονιτς.

53' Τέταρτη αλλαγή για την Ανόρθωση, Κις αντί Θεοδώρου.

52' Πρώτη φάση στην επανάληψη με κεφαλιά του Φουρτάδο μετά από εκτέλεση φάουλ του Κίκο, λίγο πάνω από τα δοκάρια.

51' Νέα κίτρινη, στον Μπαρμπόσα.

49' Kίτρινη και στον Ζοάο Μάριο.

48' Κίτρινη κάρτα στον Θεοδώρου.

46' Ζοάο Μάριο στη θέση του Πική.

46' Τάντι, Ντιόν και Μπεζούς δίνουν τη θέση τους σε Καραμανώλη, Σόσα και Παρούτη.

Δεύτερο ημίχρονο

-Χωρίς φάσεις το πρώτο μέρος, κακό το παιχνίδι.

-Πατάει καλύτερα στο γήπεδο ο Ολυμπιακός.

20' Σουτ του Μπεζούς, δεν απείλησε τον Ταλιχμανίδη.

15' Νέα σπουδαία φάση για τους φιλοξενούμενους με εκτέλεση φάουλ του Ταβάρες στο οριζόντιο δοκάρι

12' Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ίντζια, από ευνοϊκή θέση σούταρε έξω!

3' Σουτ του Μπέζους, δεν βρήκε στόχο.

-Έναρξη της αναμέτρησης.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Τάντι (46' Καραμανώλης), Φουρτάδο, Αρτυματάς, Κίκο, Αμποαγκί, Μπεζούς (46' Παρούτης), Ντιόν (46' Σόσα), Θεοδώρου (53' Κις), Σένσι, Βούκιτς,

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Μπαρμπόσα, Χρίστου, Ενρίκε, Κονομής, Τζεπάρ, Tαβάρες, Βιεϊρίνια, Ίντζια, Μπράντονιτς (68' Στεφάνου), Πική (46' Zoάο Μάριο, 82' Μπαΐροβιτς).

ΣΚΟΡΕΡ: - / -

KITΡΙΝΕΣ: 48' Θεοδώρου, 74' Παρούτης / 49' Ζοάο Μάριο, 51' Μπαρμπόσα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έφριξε ο Τιμούρ, τριπλή αλλαγή στο ημίχρονο κι άλλη μία στο 53΄

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με Σιαμπάνη σε τροχιά τετράδας ο Βόλος

Ελλάδα

|

Category image

Επίσημα... ξανά στην Ευρώπη ο Τιάγκο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νίκησε τον Απόλλωνα με buzzer beater ο ΑΠΟΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Στην παράταση πήρε ο Αχιλλέας την πρώτη του νίκη επί της ΕΘΑ

Κύπρος

|

Category image

Χόφενχαϊμ, Στουτγκάρδη κι Άιντραχτ έχασαν έδαφος στη «μάχη» της τετράδας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρώτη αποστολή του Λοσάδα στον Απόλλωνα με Μαρσελίνο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κοσμά: «Δυστυχώς δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Νικολάου: «Αντέξαμε στην πίεση»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Ένωση - Ακρίτας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Δύσκολο να μιλήσω, όχι λόγω του αποτελέσματος - Αν θέλεις να είσαι πρωταθλητής...»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Σατσιάς: «Μεγάλο μπράβο στους παίκτες μου»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τέσσερα γκολ και οι φάσεις από την ισοπαλία στο Άρης - Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με «καυτό» Χάαλαντ στην κορυφή η Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αργοπεθαίνει η Ένωση... στο -2 από την εξάδα ο Ακρίτας!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη