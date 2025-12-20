ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ισοπαλία στη «σούπα» για Λάτσιο και Κρεμονέζε

Η Λάτσιο και η Κρεμονέζε αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0 σε έναν αγώνα που είχε λίγες αξιόλογες φάσεις και μέτριο θέαμα για τη 16η αγωνιστική της Serie A. Κάπως έτσι, οι Ρωμαίοι έμειναν 8οι με 23 βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι είναι 10οι με 21 βαθμούς.

Στο πρώτο μέρος, οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν πολύ προσεκτικά και κράτησαν αποτελεσματικά τους επιθετικούς της Λάτσιο μακριά από την εστία του Αουντέρο. Η μόνη σχετική απειλή ήρθε από τον Μπονατσόλι στο 5’, με το σουτ του να περνάει άουτ, ενώ η Λάτσιο απείλησε με τον Γκεντουζί, χωρίς όμως να δημιουργηθεί σοβαρός κίνδυνος για τον τερματοφύλακα της Κρεμονέζε.

Στην επανάληψη, ο ρυθμός βελτιώθηκε και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να φτάσουν πιο κοντά στο γκολ. Ο Βάρντι στο 52’ αστόχησε σε κεφαλιά από κοντά, ενώ λίγο αργότερα μια σέντρα του Γκεντουζί δεν βρήκε συμπαίκτη. Ο Νοσλίν στο 66’ και ο Μπονατσόλι στο 74’ δημιούργησαν τις επόμενες ευκαιρίες, με τον Προβεντέλ να μπλοκάρει το σουτ του δεύτερου.

Το φινάλε είχε ένταση, καθώς στο 90+5’ ο Τσετσερίνι αποβλήθηκε για φάουλ ως τελευταίος παίκτης, αφήνοντας την Κρεμονέζε με δέκα παίκτες. Το εκτελεσμένο φάουλ του Κατάλντι πέρασε πάνω από την εστία, διατηρώντας το σκορ στο 0-0 μέχρι τη λήξη.

