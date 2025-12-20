Τιμούρ: «Χωρίς ποιότητα δύσκολο να κερδίσεις - Δεν μπορούμε να φέρουμε παίκτη της διαφοράς με 5 ή 7 χιλιάρικα»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ανόρθωσης Τιμούρ Κετσπάγια μετά την εντός έδρας ισοπαλία της ομάδας του με τον Ολυμπιακό (0-0) που άφησε την «Κυρία» χωρίς νίκη στο «Α. Παπαδόπουλος» και εντός της ζώνης του υποβιβασμού.

Αναλυτικά...

«Δυστυχώς δεν ήρθαν τα πράγματα έτσι όπως περιμέναμε, είχαμε δύο παιχνίδια στην έδρα μας και αναμέναμε καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά αυτό που λείπει από την ομάδα... Δεν έχω παράπονο από την προσπάθεια, το τρέξιμο και όλα αυτά, αλλά λείπει η ποιότητα, χωρίς ποιότητα είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις οποιαδήποτε ομάδα.

Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τελείωσαν τα παιχνίδια, αυτό που πρέπει είναι να κοιτάξουμε μπροστά, να προετοιμαστούμε καλύτερα και αν μπορούμε να φέρουμε παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά καλώς. Αλλά για να φέρουμε παίκτη που να κάνει τη διαφορά, δεν μπορείς να τον φέρεις με 5 ή 7 χιλιάρικα.

Είναι δύσκολη στιγμή αλλά το ξέραμε από την αρχή ότι θα έχει δυσκολίες η ομάδα, αυτές τις δυσκολίες τις βρήκαμε σε αυτά τα παιχνίδια, εκεί που η ομάδα χρειάζεται να πάρει βαθμούς... Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι στις προπονήσεις να δουλέψουμε όσο μπορούμε αλλά δεν φτάνουν αυτά. Προσπαθήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, πιέσαμε, βρήκαμε ευκαιρίες, μπορούσαμε να βάλουμε γκολ, δεν τα καταφέραμε.

Καλά Χριστούγεννα σε όλους, να περάσετε καλά, με τις οικογένειες σας, και θα τα ξαναπούμε μετά την Πρωτοχρονιά».