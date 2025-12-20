Β΄ Κατηγορία: Έκπληξη στα Πολεμίδια και ανακατατάξεις στα ψηλά!

Μεγάλη έκπληξη που προκάλεσε ανακατατάξεις στα ψηλά στρώματα της βαθμολογίας του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας σημειώθηκε στο Κοινοτικό Στάδιο Πάνω Πολεμιδιών, όπου η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου πήρε διπλό επί της Καρμιώτισσας με 2-1, για τη 13η αγωνιστική.

Αυτή ήταν η πρώτη απώλεια βαθμών της Καρμιώτισσας στην έδρα της (μετά από πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες) με την ομάδα των Πολεμιδιών να έχει σοβαρές επιπτώσεις καθώς υποχώρησε από την τρίτη στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας.

Την έκπληξη εκμεταλλεύτηκαν (προσπερνώντας την Καρμιώτισσα) οι ΠΑΕΕΚ και Δόξα, με την ομάδα της Κερύνειας να κερδίζει με 3-0 τον Ηρακλή Γερολάκκου ανεβαίνοντας τρίτη και με τους Κατωκοπίτες να παίρνουν άνετο διπλό με 4-0 επί του Σπάρτακου, την ώρα που η Αγία Νάπα διατήρησε τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας κερδίζοντας με 2-1 τον Χαλκάνορα εκτός έδρας.

Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Αχυρώνας Ονήσιλος που πήρε το «ντέρμπι των ουραγών» επικρατώντας με 2-0 της ΑΕΖ, ενώ ισόπαλο ολοκληρώθηκε το ΑΣΙΛ-ΜΕΑΠ με τις δύο ομάδες να βρίσκονται οριακά στην πρώτη οκτάδα, με τον Διγενή (αντιμετωπίζει την Ομόνοια 29Μ) να έχει την ευκαιρία να τις προσπεράσει, δύο στροφές πριν από το φινάλε της πρώτης φάσης.

Η 13η αγωνιστική:

Παρασκευή 19/12

Εθνικός Λατσιών - Νέα Σαλαμίνα 0-2

Σάββατο 20/12

Χαλκάνορας - Αγία Νάπα 1-2

Καρμιώτισσα - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 1-2

Σπάρτακος - Δόξα 0-4

ΠΑΕΕΚ - Ηρακλής Γερολάκκου 3-0

ΑΣΙΛ - ΜΕΑΠ 0-0

ΑΕΖ - Αχυρώνας Ονήσιλος 0-2

Ομόνοια 29Μ - Διγενής Μόρφου (17:00)

H βαθμολογία:

1. Νέα Σαλαμίνα 35

2. Αγία Νάπα 25

3. Δόξα 24

4. ΠΑΕΕΚ 23

5. Καρμιώτισσα 21

6. Ομόνοια 29Μ 20 (-1 αγώνα)

7. ΑΣΙΛ 19

8. ΜΕΑΠ 18

--------------------------------------------------

9. Διγενής Μόρφου 17 (-1 αγώνα)

10. Χαλκάνορας 16

11. ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 15

12. Εθνικός Λατσιών 12

13. Σπάρτακος 12

14. Ηρακλής Γερολάκκου 12

15. ΑΕΖ 9

16. Αχυρώνας Ονήσιλος 4