Επίσημα... ξανά στην Ευρώπη ο Τιάγκο Σίλβα

Τι κι αν είναι 41 ετών οδεύοντας στα 42, ο Τιάγκο Σίλβα ζει και αναπνέει για το ποδόσφαιρο και έκανε την επιθυμία του πραγματικότητα!

Ο σπουδαίος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός ήθελε όσο τίποτα να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μετά την παρουσία του στη Φλουμινένσε, προκειμένου να κρατήσει ζωντανές όσες ελπίδες έχει για να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Αρχικά, είχε συνδεθεί με τη Μίλαν στην οποία αγωνίστηκε για τρία χρόνια (2009-2012), αλλά η ομάδα που τον έκανε δικό της με κάθε επισημότητα είναι η Πόρτο με βραχυπρόθεσμο συμβόλαιο!

Συγκεκριμένα, έβαλε την υπογραφή του με τους Πορτογάλους σε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2026, ενώ υπάρχει οψιόν επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο.

Famiglia Portista, o Thiago Silva é um de nós 💙#SeguimosJuntos pic.twitter.com/xCQOYtnuob — FC Porto (@FCPorto) December 20, 2025

