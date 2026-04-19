Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έπαιξε με τον γιο του σε ματς Playoffs

Οι Λέικερς έκαναν το πρώτο βήμα στα Playoffs του NBA. Η ομάδα του Λος Άντζελες επικράτησε 107-98 των Ρόκετς στο πρώτο γύρο της δυτικής περιφέρειας. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν σε ένα ακόμη ματς καθοριστικός τελειώνοντας την αναμέτρηση με 19 πόντους, 13 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ.

Ο «βασιλιάς» μίλησε για το γεγονός ότι έπαιξε μαζί με τον γιο του Μπρόνι σε αγώνα postseason. «Ήμουν στο παρκέ με τον γιο μου σε αγώνα playoffs. Αυτό είναι ίσως το πιο τρελό πράγμα που μου έχει συμβεί στην καριέρα μου», είπε στην αρχή ο 41χρονος σούπερ σταρ.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε αστειευόμενος και στα μέλη της οικογένειάς του που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση: «Ήταν τόσο ωραίο να είμαι εκεί έξω μαζί του και με τον αδερφό του, την αδελφή του, τη μαμά του στο γήπεδο, και τη γιαγιά του... η δική μου μαμά μπορεί να βλέπει τον γιο της και τον εγγονό της στα playoffs. Αυτό είναι απίστευτο», πρόσθεσε.

