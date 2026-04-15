Χωρίς Ντόντσιτς και Ριβς στα playoffs οι Λέικερς

Με δύο τεράστιες απουσίες θα ξεκινήσουν τα playoffs οι Λέικερς, καθώς οι Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς παραμένουν εκτός δράσης χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής.

Ο προπονητής της ομάδας, Τζέι Τζέι Ρέντικ, ξεκαθάρισε ότι οι δύο βασικοί επιθετικοί πυλώνες δεν θα είναι διαθέσιμοι για την έναρξη της σειράς με τους Ρόκετς, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Είναι εκτός επ’ αόριστον. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο αυτή την εβδομάδα».

Ο Ντόντσιτς ταλαιπωρείται από θλάση στον δικέφαλο μηριαίο, ενώ ο Ριβς υπέστη τραυματισμό στους κοιλιακούς στο ίδιο παιχνίδι, απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στις αρχές Απριλίου. Και οι δύο δεν κατάφεραν να επιστρέψουν μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου.

Η απουσία τους αποτελεί ισχυρό πλήγμα για τους Λέικερς, καθώς οι δύο παίκτες συνεισέφεραν μαζί σχεδόν 57 πόντους, 14 ασίστ και 12 ριμπάουντ κατά μέσο όρο φέτος. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Λος Άντζελες κατάφερε να παραμείνει ανταγωνιστική, εξασφαλίζοντας το πλεονέκτημα έδρας στον πρώτο γύρο.

Σε αυτό το διάστημα, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ανέλαβε εκ νέου τον ρόλο του ηγέτη στην επίθεση, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή παικτών όπως ο Μάρκους Σμαρτ, που επέστρεψε από τραυματισμό, και ο Λουκ Κέναρντ, ο οποίος βοήθησε στη δημιουργία.

Οι Λέικερς ελπίζουν ότι θα βρουν λύσεις απέναντι στην πίεση των Ρόκετς, ωστόσο η απουσία των δύο κορυφαίων σκόρερ τους δημιουργεί δεδομένα αυξημένης δυσκολίας ενόψει της απαιτητικής σειράς.