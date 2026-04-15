«Συναγερμός» στην άμυνα

Με άδεια χέρια έφυγε από το ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ το βράδυ της Τρίτης (14/04), αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως πισωγύρισμα, στη μάχη για έξοδο στην Ευρώπη, μέσω του πρώτου εγχώριου θεσμού.

Ο Πάμπλο Γκαρσία έχει μπόλικη δουλειά αυτές τις μέρες τόσο λόγω του «αιώνιου» ντέρμπι που ακολουθεί με την Ομόνοια, όσο και για τις δύο αναμετρήσεις της ημιτελικής φάσης του κυπέλλου με τον Απόλλωνα. Οι γαλαζοκίτρινοι παρουσίασαν σοβαρή αμυντική αδράνεια και στα τρία γκολ, για δεύτερη φορά στην τρέχουσα σεζόν. Η ομάδα της πρωτεύουσας δέχθηκε τρία γκολ ξανά και στις 15 Φεβρουαρίου, όταν ηττήθηκε 2-3 από τον Εθνικό. Παράλληλα, η τελευταία φορά που κράτησε το μηδέν στην άμυνα, ήταν στο «αιώνιο» (1-0) στις 22 Φεβρουαρίου. Εκ τότε, ακολούθησαν πέντε αναμετρήσεις στις οποίες η εστία παραβιάστηκε.

Εν ολίγοις, ο ΑΠΟΕΛ κρατά μεν την αντίδραση (1-1, 2-2), το πρώτο γκολ του Πουρσαϊτίδη και την επάνοδο του Λαΐφη, ωστόσο στα μετόπισθεν υπάρχει πρόβλημα που καλείται να λύσει αν θέλει να ελπίζει στην πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου. Είναι δύο αναμετρήσεις ζωής και θανάτου για τους γαλαζοκίτρινους, όπου τα λάθη… απαγορεύονται.

Ο Γκαρσία στο δεύτερο γκολ κυανόλευκων έδειξε την δυσαρέσκεια του καθώς απέσυρε με τη μια τους Μπρόρσον, Σταφυλίδη και Ντάλσιο, θέλοντας να στείλει μήνυμα πως η άμυνα είναι δουλειά… όλων.