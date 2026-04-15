Όλα για την ανατροπή με Ράγιο – Τα πλάνα Νίκολιτς και οι κρίσιμες αποφάσεις

Με στόχο μια μεγάλη ευρωπαϊκή ανατροπή, η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχοντας μπροστά της μια δύσκολη αποστολή μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα.

Παρά το βαρύ σκορ στη Μαδρίτη, στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο δεν έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια. Αντίθετα, η εικόνα της ομάδας στο πρώτο παιχνίδι, όπου δημιούργησε ευκαιρίες αλλά δεν τις αξιοποίησε, αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας πως με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και την ώθηση της έδρας μπορεί να διεκδικήσει ό,τι της αναλογεί.

Ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να διαχειριστεί σημαντικά ζητήματα ενόψει της αναμέτρησης, με βασικότερο την απουσία του τιμωρημένου Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στην επιθετική γραμμή, με τον Ζίνι να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για την κορυφή της επίθεσης, έχοντας στο πλευρό του τον Βάργκας.

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το τοπίο στα άκρα της επίθεσης, όπου εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις, με τον Περέιρα να αποτελεί μία από τις επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι. Η απουσία του Μάνταλου περιορίζει τις επιλογές στη μεσαία γραμμή, ενώ ο Γκατσίνοβιτς διεκδικεί φανέλα βασικού, προσφέροντας ένταση και πίεση στο παιχνίδι της ομάδας.

Η ΑΕΚ γνωρίζει πως για να κυνηγήσει την ανατροπή θα πρέπει να παρουσιαστεί επιθετική από το πρώτο λεπτό, διατηρώντας παράλληλα ισορροπία ώστε να μην εκτεθεί αμυντικά.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξει και η ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον κόσμο της ΑΕΚ να ετοιμάζεται να δημιουργήσει συνθήκες… καυτής έδρας, δίνοντας ώθηση στην ομάδα για την υπέρβαση.