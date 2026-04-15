Καυτό ερώτημα στην πιο κρίσιμη φάση της σεζόν

Πύκνωσαν τα γκρίζα σύννεφα στον Αρχάγγελο μετά την ήττα από τον Απόλλωνα.

Ο ΑΠΟΕΛ παρουσίασε σοβαρές αμυντικές παθογένειες και παρά το γεγονός πως κατάφερε να ισοφαρίσει δύο φορές, δεν κράτησε -τουλάχιστο- τον βαθμό της ισοπαλίας. Η ομάδα της πρωτεύουσας έμεινε πλέον χωρίς στόχους στο πρωτάθλημα. Το -5 από την 4η θέση δεν είναι… εύκολη υπόθεση, ενώ δεν είναι και σίγουρο ότι η εν λόγω θέση θα οδηγήσει στην Ευρώπη.

Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα για τους γαλαζοκίτρινους στην παρούσα φάση είναι το αγωνιστικό. Οι ποδοσφαιριστές μοιάζουν ανήμποροι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, λίγες μέρες μάλιστα πριν τις δύο αναμετρήσεις με τον Απόλλωνα για την ημιτελική φάση του κυπέλλου.

Ο Πάμπλο Γκαρσία δεν είναι άμοιρος ευθυνών. Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ βρέθηκε στο στόχαστρο των φίλων της ομάδας, οι οποίοι «βράζουν» με κάποιες αποφάσεις του, ενώ είναι φανερό πως οι γαλαζοκίτρινοι χρειάζονται… επανεκκίνηση για να πάρουν εκ νέου τα πάνω τους.

Η διοίκηση αξιολογεί τα δεδομένα ώστε να πάρει την σωστή απόφαση. Είναι ή όχι ορθό να προχωρήσει σε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο της σεζόν; Καυτό ερώτημα που μόνο ο Χάρης Φωτίου με τους συνεργάτες του μπορούν να απαντήσουν. Οι επόμενες ώρες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.