Καυτό ερώτημα στην πιο κρίσιμη φάση της σεζόν

Ο Πάμπλο Γκαρσία δεν είναι άμοιρος ευθυνών

Πύκνωσαν τα γκρίζα σύννεφα στον Αρχάγγελο μετά την ήττα από τον Απόλλωνα.

Ο ΑΠΟΕΛ παρουσίασε σοβαρές αμυντικές παθογένειες και παρά το γεγονός πως κατάφερε να ισοφαρίσει δύο φορές, δεν κράτησε -τουλάχιστο- τον βαθμό της ισοπαλίας. Η ομάδα της πρωτεύουσας έμεινε πλέον χωρίς στόχους στο πρωτάθλημα. Το -5 από την 4η θέση δεν είναι… εύκολη υπόθεση, ενώ δεν είναι και σίγουρο ότι η εν λόγω θέση θα οδηγήσει στην Ευρώπη.

Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα για τους γαλαζοκίτρινους στην παρούσα φάση είναι το αγωνιστικό. Οι ποδοσφαιριστές μοιάζουν ανήμποροι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, λίγες μέρες μάλιστα πριν τις δύο αναμετρήσεις με τον Απόλλωνα για την ημιτελική φάση του κυπέλλου.

Ο Πάμπλο Γκαρσία δεν είναι άμοιρος ευθυνών. Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ βρέθηκε στο στόχαστρο των φίλων της ομάδας, οι οποίοι «βράζουν» με κάποιες αποφάσεις του, ενώ είναι φανερό πως οι γαλαζοκίτρινοι χρειάζονται… επανεκκίνηση για να πάρουν εκ νέου τα πάνω τους.  

Η διοίκηση αξιολογεί τα δεδομένα ώστε να πάρει την σωστή απόφαση. Είναι ή όχι ορθό να προχωρήσει σε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο της σεζόν; Καυτό ερώτημα που μόνο ο Χάρης Φωτίου με τους συνεργάτες του μπορούν να απαντήσουν. Οι επόμενες ώρες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΠΟΕΛ: Απόψε το πρώτο τετ-α-τετ διοίκησης και κόσμου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το πήραν... απόφαση στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

«Δικαίως η Ομόνοια παίρνει το πρωτάθλημα – Στα αποδυτήρια ο Κίρζης»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Μανθάνο στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, ο Τούρκος Μελέρ στο ντέρμπι «αιωνίων»

Ελλάδα

|

Category image

Καυτό ερώτημα στην πιο κρίσιμη φάση της σεζόν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Σιμεόνε… έστειλε για ύπνο τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Εγκαταλελειμμένος και δολοφονημένος ο Μαραντόνα» - Δριμύ κατηγορώ του Εισαγγελέα στην ιατρική ομάδα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πονοκέφαλοι και κρίσιμες αποφάσεις για Λουτσέσκου ενόψει ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Όλα για την ανατροπή με Ράγιο – Τα πλάνα Νίκολιτς και οι κρίσιμες αποφάσεις

Ελλάδα

|

Category image

Ψάχνεται ο Μεντιλίμπαρ ενόψει Λεωφόρου

Ελλάδα

|

Category image

Το... πέτυχε στην τέταρτη επίσκεψη ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έντονες διαμαρτυρίες της Μπαρτσελόνα: Οι 3 φάσεις που έκριναν τον αποκλεισμό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σοκ στη Λίβερπουλ με Εκιτικέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς Ντόντσιτς και Ριβς στα playoffs οι Λέικερς

NBA

|

Category image

Οι Μπλέιζερς στα playoffs και… ραντεβού με Σπερς

NBA

|

Category image

Διαβαστε ακομη