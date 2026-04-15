Οι Μπλέιζερς στα playoffs και… ραντεβού με Σπερς

Με ηγέτη έναν εντυπωσιακό Ντένι Αβντίγια, οι Μπλέιζερς επικράτησαν των Σανς με 114-110 και εξασφάλισαν την πρόκριση στον πρώτο γύρο των playoffs του NBA, επιστρέφοντας στην postseason μετά από πέντε χρόνια.

Ο Αβντίγια πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 41 πόντους, 7 ριμπάουντ, 12 ασίστ και 2 τάπες, παίρνοντας στις πλάτες του την ομάδα του στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Το φινάλε ήταν δραματικό, με τον Ισραηλινό φόργουορντ να πετυχαίνει καθοριστικό καλάθι και φάουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα, δίνοντας προβάδισμα στους Μπλέιζερς. Παρά την προσπάθεια των Σανς να επιστρέψουν, η τελευταία τους επίθεση δεν βρήκε στόχο, με το Πόρτλαντ να «κλειδώνει» τη νίκη στον αιφνιδιασμό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Χόρνετς-Χιτ 127-126

Σανς-Μπλέιζερς 110-114