Πονοκέφαλοι και κρίσιμες αποφάσεις για Λουτσέσκου ενόψει ΑΕΚ

Σε υψηλούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το κρίσιμο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει μπροστά του ένα σύνθετο παζλ ενόψει της 2ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπαίνει σε μια από τις πιο απαιτητικές καμπές της σεζόν, με τη μάχη του τίτλου να κορυφώνεται και κάθε απώλεια βαθμών να αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα διατήρησε την απόσταση από την κορυφή, αλλά αύξησε την πίεση για αποτέλεσμα στο επόμενο παιχνίδι.

Το τεχνικό επιτελείο έχει ρίξει το βάρος στη φυσική κατάσταση και την ένταση, με προπονήσεις που περιλαμβάνουν παιχνίδια υψηλού ρυθμού και έμφαση στις μεταβάσεις. Ωστόσο, το μεγαλύτερο «αγκάθι» αφορά τα αγωνιστικά προβλήματα που περιορίζουν τις επιλογές του Ρουμάνου τεχνικού

Η δεξιά πλευρά της επίθεσης αποτελεί τη βασική εστία προβληματισμού. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνεχίζει να ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο πόδι και όλα δείχνουν πως θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση, κάτι που τον θέτει ουσιαστικά εκτός μάχης για το υπόλοιπο της σεζόν. Την ίδια στιγμή, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας, με τις πιθανότητες συμμετοχής του να είναι περιορισμένες.

Οι Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι, από τη μεριά τους, ακολουθούν ατομικά προγράμματα, ενώ η κατάστασή τους θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες. Ο Λουτσέσκου καλείται να βρει λύσεις εκ των έσω, με τον Δημήτρη Πέλκα να αποτελεί μία από τις επιλογές για το δεξί άκρο, παρότι η συγκεκριμένη δοκιμή δεν απέδωσε τα αναμενόμενα στο προηγούμενο παιχνίδι.

