«Εγκαταλελειμμένος και δολοφονημένος ο Μαραντόνα» - Δριμύ κατηγορώ του Εισαγγελέα στην ιατρική ομάδα

Τι ειπώθηκε στη νέα δίκη για το θάνατο του, που ξεκίνησε χθες (14/04)

Τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του 2020 του Ντιέγκο Μαραντόνα επανήλθαν την Τρίτη (14/04) ενώπιον της αργεντίνικης Δικαιοσύνης, με την έναρξη νέας δίκης στο Μπουένος Άιρες.

Όλα αυτά, μάλιστα, δέκα μήνες μετά την ακύρωση της πρώτης η οποία είχε διεξαχθεί εν μέσω σκανδάλου για ντοκιμαντέρ που γυριζόταν… κρυφά γύρω από την πολύκροτη υπόθεση!

Επτά επαγγελματίες υγείας και συγκεκριμένα ένας γιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος αλλά και τέσσερις νοσηλευτές δικάζονται στο Σαν Ισίδρο, για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Όντες κατηγορούμενοι άπαντες για αμέλειες που ενδέχεται να οδήγησαν στον θάνατο του θρύλου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για «ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», δηλαδή για παραλείψεις που έγιναν με επίγνωση ότι θα μπορούσαν να επιφέρουν τον θάνατο του Μαραντόνα. Αντιμετωπίζουν, δε, ποινές από οκτώ έως 25 χρόνια φυλάκισης, ενώ όλοι αρνούνται οποιαδήποτε ευθύνη, επικαλούμενοι αντιθέτως τον επιμέρους και περιορισμένο ρόλο τους.

Θυμίζουμε ότι ο «Ντιεγκίτο» πέθανε σε ηλικία 60 ετών, στις 25 Νοεμβρίου 2020, από καρδιοαναπνευστική ανακοπή σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα. Μόνος, στο κρεβάτι του σε ιδιωτική κατοικία, όπου ανάρρωνε μετά από νευροχειρουργική επέμβαση χωρίς επιπλοκές για αιμάτωμα στο κεφάλι.

Ο Εισαγγελέας Πατρίσιο Φεράρι έκανε λόγο για κατ’ οίκον νοσηλεία «σκληρή, πρόχειρη και ελλιπή», χαρακτηρίζοντας την ιατρική ομάδα «ομάδα αυτοσχεδιαστών» που «αγνόησε πολλαπλά προειδοποιητικά σημάδια» και «εγκατέλειψε τον Ντιέγκο Μαραντόνα στη μοίρα του, καταδικάζοντάς τον σε θάνατο».

«Ο Ντιέγκο Μαραντόνα δολοφονήθηκε», δήλωσε κατηγορηματικά ο δικηγόρος των θυγατέρων του, Φερνάντο Μπουρλάντο, κατηγορώντας την ιατρική ομάδα ότι «έκανε τα πάντα ώστε να επιδεινωθεί η σωματική και ψυχική του κατάσταση. Είχε χιλιάδες πραγματικές πιθανότητες να ζήσει, αλλά εξαιτίας αυτών των ανθρώπων έφυγε από τη ζωή».

