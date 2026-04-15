Έντονες διαμαρτυρίες της Μπαρτσελόνα: Οι 3 φάσεις που έκριναν τον αποκλεισμό

Στο επίκεντρο έντονης συζήτησης βρίσκεται η διαιτησία της αναμέτρησης ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, με τους «μπλαουγκράνα» να εκφράζουν σοβαρά παράπονα για τρεις κομβικές φάσεις που επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα.

Η πρώτη και πιο έντονη διαμαρτυρία αφορά τη φάση του 40ού λεπτού, όταν ο Ντάνι Όλμο βρέθηκε στο έδαφος μέσα στην περιοχή μετά από επαφή με τον Μάρκος Γιορέντε. Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα ζήτησαν πέναλτι, ωστόσο ο διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν έδειξε «παίζεται», με το VAR να συμφωνεί, θεωρώντας πως η επαφή δεν ήταν αρκετή για να καταλογιστεί παράβαση.

Η δεύτερη φάση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο Φεράν Τόρες βρήκε δίχτυα σε μία περίπλοκη φάση. Μετά από μακρά εξέταση, το VAR ακύρωσε το γκολ για οφσάιντ, σε μια απόφαση που αμφισβητήθηκε έντονα από την πλευρά των Καταλανών, κυρίως για την ερμηνεία της φάσης και την πρόθεση της πάσας.

Η τρίτη καθοριστική στιγμή σημειώθηκε στο 79ο λεπτό, όταν ο Έρικ Γκαρθία αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για ανατροπή του Σόρλοθ, ο οποίος ήταν σε προφανή θέση για γκολ. Αν και αρχικά είχε υποδειχθεί οφσάιντ, η φάση εξετάστηκε μέσω VAR και τελικά ο διαιτητής άλλαξε την απόφασή του, δείχνοντας την κόκκινη κάρτα.

Από την πλευρά της Ατλέτικο, υπήρξαν επίσης διαμαρτυρίες για μια φάση με τον Γκάβι, όπου οι γηπεδούχοι ζήτησαν αποβολή για αγκωνιά, όμως ο διαιτητής επέλεξε να δείξει μόνο κίτρινη κάρτα.