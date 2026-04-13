NCAA: Ο Αβδάλας στο Νορθ Καρολάινα

Το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, απ΄όπου πέρασε στο παρελθόν το μυθικός Μάικλ Τζόρνταν, επέλεξε ο Νεοκλής Αβδάλας για το επόμενο βήμα του στο NCAA. Μετά από μία πολύ καλή σεζόν στο Βιρτζίνια Τεκ, ο Έλληνας γκαρντ κάνει το step up και επιλέγει το Νορθ Καρολάινα, ανακοινώνοντας την απόφασή του με story στο Instagram.

Το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο έχει συνδέσει την Ιστορία του με τον πρώτο τίτλο στην καριέρα του Μάικλ Τζόρνταν. Στον τελικό του κολλεγιακού πρωταθλήματος του 1982 ο "Air" είχε σημειώσει το νικητήριο καλάθι εναντίον του Τζόρτζταουν με ένα τζαμπ σουτ από τα πέντε μέτρα που έχει μείνει ως ένα από τα κορυφαία highlight στα μπασκετικά χρονικά.