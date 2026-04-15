Σοκ στη Λίβερπουλ με Εκιτικέ

Έντονη ανησυχία επικρατεί στη Λίβερπουλ μετά τον τραυματισμό του Ουγκό Εκιτικέ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Παρί Σεν Ζερμέν για τα προημιτελικά του Champions League.

Ο Γάλλος επιθετικός αποχώρησε με φορείο στο 30ό λεπτό, έπειτα από τραυματισμό χωρίς επαφή, κρατώντας τον αστράγαλό του και δείχνοντας να υποφέρει από έντονους πόνους. Η εικόνα του προκάλεσε σοκ, με το ιατρικό επιτελείο να επεμβαίνει άμεσα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής των «κόκκινων», Άρνε Σλοτ, δεν έκρυψε την ανησυχία του για την κατάσταση του παίκτη. «Φαίνεται πολύ άσχημο. Είναι δύσκολο να πούμε πόσο σοβαρό είναι, αλλά σίγουρα δεν δείχνει καλό», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως δεν είχε ακόμη επικοινωνήσει με τον ποδοσφαιριστή.

Ο Εκιτικέ πραγματοποιεί την πρώτη του σεζόν με τη φανέλα της Λίβερπουλ, έχοντας αποκτηθεί το περασμένο καλοκαίρι από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, και μέχρι στιγμής μετρά 17 γκολ σε 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Πιθανή μακροχρόνια απουσία του θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα τόσο για τη Λίβερπουλ όσο και για τον ίδιο, καθώς τίθεται εν αμφιβόλω η παρουσία του στην εθνική Γαλλίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο συμπαίκτης του, Ιμπραχίμα Κονατέ, έκανε λόγο για μία πολύ δύσκολη στιγμή για τον Γάλλο φορ, εκφράζοντας τη στήριξή του.