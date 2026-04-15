Champions League: Δεύτερη τιτανομαχία στη Βαυαρία και νέα μάχη στο Λονδίνο

To παζλ των ημιτελικών του Champions League σχηματίζεται σήμερα! Σε Μόναχο και Λονδίνο θα βγουν οι τελευταίες ομάδες της τετράδας, με το Μπάγερν-Ρεάλ να ξεχωρίζει αλλά και το Άρσεναλ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας να έχει το δικό του ενδιαφέρον.

Αρχή λοιπόν από τη δεύτερη τιτανομαχία στην «Allianz Arena», όπου η Μπάγερν υποδέχεται τη Ρεάλ με προίκα το 2-1 του πρώτου αγώνα στο «Μπερναμπέου». Οι Βαυαροί πόνταραν στην ουσία και είχαν σε εξαιρετικό βράδυ την επιθετική τους γραμμή, ενώ και ο Νόιερ έκανε μεγάλη εμφάνιση κρατώντας τη σπουδαία επικράτηση για την ομάδα του. Από την άλλη, οι Μαδριλένοι σπατάλησαν πολλές ευκαιρίες και πλέον καλούνται να κάνουν άλλη μια υπέρβαση, καθώς δεν είναι καθόλου εύκολο να νικήσουν και με διαφορά δύο τερμάτων μέσα στη Γερμανία.

Σημαντική η απουσία του Καρλ για τους γηπεδούχους του Κομπανί, δεν θα έχει διαθέσιμο τον Τσουαμενί λόγω καρτών και τον Κουρτουά με τραυματισμό ο Αρμπελόα.

Ενδιαφέρουσα αναμένεται και η αναμέτρηση στο «Emirates», όπου η Άρσεναλ φιλοξενεί την Σπόρτινγκ Λισαβόνας και έχει να διαχειριστεί το υπέρ της 1-0 του πρώτου παιχνιδιού. Αναμφίβολα, οι Λονδρέζοι είναι το φαβορί αλλά δείχνουν να… χάνουν λάδια το τελευταίο διάστημα και καλούνται να μπορέσουν να αντέξουν σε δύο διοργανώσεις, σε πρωτάθλημα και Champions League. Προ ημερών έχασαν εντός έδρας από την Μπόρνμουθ και κινδυνεύουν να «αυτοκτονήσουν» στην Premier League, ενώ στ’ αστέρια δείχνουν διαφορετικό πρόσωπο και κυρίως παίρνουν νίκες.

Όσον αφορά τους Πορτογάλους, δείχνουν σε καλό μομέντουμ ενώ και στο πρώτο ματς με την Άρσεναλ είχαν τις φάσεις για να πάρουν κάτι καλύτερο. Δεν τις μετουσίωσαν σε γκολ, δέχτηκαν ένα στο φινάλε και πλέον κυνηγάνε μια τρομερά δύσκολη ανατροπή!

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

Άρσεναλ/Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Ατλέτικο Μαδρίτης

Μπάγερν Μονάχου/Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί Σεν Ζερμέν