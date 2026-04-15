Ψάχνεται ο Μεντιλίμπαρ ενόψει Λεωφόρου

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Σε φάση αναζήτησης λύσεων βρίσκεται ο Ολυμπιακός ενόψει του κρίσιμου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να εξετάζει σοβαρά παρεμβάσεις στο βασικό σχήμα.

Η εικόνα των «ερυθρόλευκων» στην πρεμιέρα των playoffs απέναντι στην ΑΕΚ δεν ικανοποίησε τον Βάσκο τεχνικό, ο οποίος αναζητά περισσότερη δημιουργία και ένταση από τη μεσαία γραμμή. Στο Ρέντη, η δουλειά έχει επικεντρωθεί στο πώς η ομάδα θα γίνει πιο απειλητική, με γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και καλύτερη παρουσία στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Ο Μεντιλίμπαρ, για πρώτη φορά μετά από καιρό, φαίνεται να σκέφτεται πολύ την ενδεκάδα που θα παρατάξει στο «Απόστολος Νικολαΐδης», έχοντας στο μυαλό του ακόμη και το ενδεχόμενο να αφήσει στον πάγκο βασικές μονάδες. Το σενάριο με δύο καθαρούς επιθετικούς απομακρύνεται, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις τόσο στον άξονα όσο και στα άκρα της επίθεσης.

Στη μάχη για μία θέση στο αρχικό σχήμα, ο Φρανσίσκο Ορτέγκα δείχνει να κερδίζει πόντους, ενώ ο Τσικίνιο προβάλλει ως υποψήφιος για τον ρόλο πίσω από τον επιθετικό. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το θέμα του παρτενέρ του Σαντιάγκο Έσε, με αρκετούς μέσους να διεκδικούν θέση στο πλάνο του προπονητή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατάσταση στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Ροντινέι αναμένεται να αγωνιστεί στο δεξί άκρο, ωστόσο υπάρχει σκέψη να χρησιμοποιηθεί πιο μπροστά, ως εξτρέμ, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Από την άλλη, ο Κοστίνια δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, κάτι που επηρεάζει τις τελικές επιλογές. 

