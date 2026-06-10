Οι Μπακς περιμένουν να τελειώσουν οι τελικοί για πιθανό «μπάσιμο» Νικς για Αντετοκούνμπο

Οι Μπακς δεν πρόκειται να πάρουν άμεσα μια απόφαση για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο και σύμφωνα με τον έγκυρο Μαρκ Στάιν ο λόγος είναι οι... Νικς.

Όπως αναφέρει, σε περίπτωση που η ομάδα της Νέας Υόρκης δεν καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα παρότι προηγήθηκε με 2-0 στη σειρά με δύο νίκες στο Σαν Αντόνιο (πλέον το σκορ είναι 2-1), τότε δεν αποκλείεται να κινηθεί για την απόκτηση του Greek Freak.

Αν ο Νικς αποτύχουν να πάρουν το πρώτο τους πρωτάθλημα μετά το 1973, τότε είναι πολύ πιθανό να μπουν στη διεκδίκηση του 31χρονου Έλληνα σούπερ σταρ και εκτιμάται πως το πακέτο ανταλλαγής που θα προσφέρουν στο Μιλγουόκι θα έχει κεντρικό πρόσωπο τον Καρλ-Άντονι Τάουνς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που βρίσκεται αυτές τις μέρες στο Χονγκ-Κονγκ, λέγεται πως έχει στην κορυφή των επιλογών του για πιθανό προορισμό τη Νέα Υόρκη. Αν οι Νικς πάρουν το πρωτάθλημα, οι Μαϊάμι Χιτ φέρονται να έχουν τον πρώτο λόγο για την απόκτησή του.