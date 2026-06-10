«Αν χάσουν το πρωτάθλημα οι Νικς μπορεί να στραφούν ξανά στην περίπτωση του Γιάννη»

Οι Νιου Γιορκ Νικς είναι πιθανό να κινηθούν για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αν δεν κατακτήσουν φέτος το πρωτάθλημα.

Οι Νιου Γιορκ Νικς βρίσκονται στους τελικούς του ΝΒΑ και προηγούνται με 2-1 απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς. Ωστόσο, φαίνεται πως ήδη ετοιμάζουν τα πλάνα τους για το καλοκαίρι, σε περίπτωση αποτυχίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Μαρκ Στέιν και Τζέικ Φίσερ, αν οι Νικς δεν καταφέρουν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, τότε είναι πολύ πιθανό να στρέψουν την προσοχή τους ξανά στην περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι Μιλγουόκι Μπακς περιμένουν να ολοκληρωθεί η σεζόν: ώστε να έχουν μία ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά και για το τι μπορούν να λάβουν ως αντάλλαγμα για τον «Greek Freak».

sdna.gr