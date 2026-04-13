Χωρίς Αντετοκούνμπο το Top-15 των παικτών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε φανέλες

Με τη regular season του φετινού ΝΒΑ να έχει πλέον ολοκληρωθεί και πριν από την πολυαναμενόμενη έναρξη των Playoffs, δόθηκε στη δημοσιότητα το Top-15 με τους παίκτες της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας οι οποίοι έχουν τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε φανέλες!

Στη λίστα δεν βρίσκεται το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με δεδομένη και την απογοητευτική παρουσία των Μιλγουόκι Μπακς στη φετινή σεζόν.

H φανέλα με τις περισσότερες πωλήσεις είναι αυτή του Στεφ Κάρι, ο οποίος παραμένει σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων, ενώ ακολουθούν οι Ντόντσιτς, Μπράνσον, Γουεμπανιάμα και Τζέιμς!

Οι παίκτες του ΝΒΑ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις φανελών:

1. Κάρι

2. Λούκα Ντόντσιτς

3. Τζέιλεν Μπράνσον

4. Βίκτορ Γουεμπανιάμα

5. ΛεΜπρόν Τζέιμς

6. Άντονι Έντουαρντς

7. Τζέισον Τέιτουμ

8. Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

9. Κούπερ Φλαγκ

10. Νίκολα Γιόκιτς

11. Κέβιν Ντουράντ

12. Ταϊρίς Μάξι

13. Ντέβιν Μπούκερ

14. Κέιντ Κάνιγκχαμ

15. ΛαΜέλπ Μπολ

Steph has the top-selling jersey in the NBA 🔥 pic.twitter.com/MVbsYoQSLy — NBACentral (@TheDunkCentral) April 13, 2026

