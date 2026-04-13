Χωρίς Αντετοκούνμπο το Top-15 των παικτών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε φανέλες

Με τη regular season του φετινού ΝΒΑ να έχει πλέον ολοκληρωθεί και πριν από την πολυαναμενόμενη έναρξη των Playoffs, δόθηκε στη δημοσιότητα το Top-15 με τους παίκτες της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας οι οποίοι έχουν τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε φανέλες!

Στη λίστα δεν βρίσκεται το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με δεδομένη και την απογοητευτική παρουσία των Μιλγουόκι Μπακς στη φετινή σεζόν.

H φανέλα με τις περισσότερες πωλήσεις είναι αυτή του Στεφ Κάρι, ο οποίος παραμένει σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων, ενώ ακολουθούν οι Ντόντσιτς, Μπράνσον, Γουεμπανιάμα και Τζέιμς!

Οι παίκτες του ΝΒΑ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις φανελών:

1. Κάρι

2. Λούκα Ντόντσιτς

3. Τζέιλεν Μπράνσον

4. Βίκτορ Γουεμπανιάμα

5. ΛεΜπρόν Τζέιμς

6. Άντονι Έντουαρντς

7. Τζέισον Τέιτουμ

8. Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

9. Κούπερ Φλαγκ

10. Νίκολα Γιόκιτς

11. Κέβιν Ντουράντ

12. Ταϊρίς Μάξι

13. Ντέβιν Μπούκερ

14. Κέιντ Κάνιγκχαμ

15. ΛαΜέλπ Μπολ

 

Πηγή: sport-fm.gr 

 

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ωραίο το σερί, όμως θέλει και τρίποντο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τα συμβόλαια του Big-4 της Super League που ολοκληρώνονται το καλοκαίρι

Ελλάδα

|

Category image

Χωρίς Αντετοκούνμπο το Top-15 των παικτών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε φανέλες

NBA

|

Category image

Η τελευταία ευκαιρία για το ψηλό δώμα, λίγο καιρό μετά την... αναστάτωση

ΑΕΚ

|

Category image

Από τα λόγια στις πράξεις ο ΑΠΟΕΛ, τα δεδομένα και τα ερωτηματικά

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παρούσα η ΕΑΚ στο 88ο Κονγκρέσο της AIPS στη Λωζάνη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ποιοι πάνε και ποιοι δεν πάνε στην Αρένα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έτοιμη η Εθνική Γυναικών - «Η νίκη είναι η μόνη μας ελπίδα»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Διαφωνία» Μπεργκ και Κουλιμπαλί

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μπεργκ: «Δεν είναι κομβικό, έχουμε άλλα επτά παιχνίδια μετά την ΑΕΚ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νεκρός 20χρονος ποδοσφαιριστής σε ένοπλη ληστεία στο λεωφορείο της ομάδας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σομποσλάι: «Είμαστε έτοιμοι για να… πεθάνουμε στον αγωνιστικό χώρο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κουλιμπαλί: «Μετά τον Άρη νιώθαμε όλοι θυμωμένοι – Τελικός με την ΑΕΚ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ηλιόπουλος: «Χρόνια πολλά ΑΕΚάρα, για πολλούς αιώνες»

Ελλάδα

|

Category image

Θετικές οι ενδείξεις για Ρομέρο, προλαβαίνει το Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη