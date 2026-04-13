ΝΒΑ: Τα ζευγάρια στα playoffs και play in με τη λήξη της κανονικής περιόδου
Δείτε πώς διαμορφώθηκε ο χάρτης
Η αυλαία της κανονικής περιόδου έπεσε στο ΝΒΑ μετά από 82 παιχνίδια και διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια σε playoffs και play in. Στο πιο ενδιαφέρον «μέτωπο» της ημέρας, αφού οι δέκα ομάδες που συνεχίζουν σε κάθε περιφέρεια ήταν εδώ και καιρό γνωστές, οι Νάγκετς κέρδισαν τους αδιάφορους Σπερς και πήραν την τρίτη θέση της Δύσης, μπροστά από τους τέταρτους Λέικερς.
Τα playoffs θα αρχίσουν τα ξημερώματα της Κυριακής, αλλά πριν από αυτά υπάρχουν τα play in, από τα οποία θα προκύψουν τα 2+2 τελευταία εισιτήρια.
Τα ξημερώματα της Τετάρτης θα παίξουν Χόρνετς-Χιτ (02:30) και Σανς-Μπλέιζερς (05:00), ενώ τα ξημερώματα της Πέμπτης θα παίξουν Σίξερς-Μάτζικ (02:30) και Κλίπερς-Γουόριορς (05:00). Τα ξημερώματα του Σαββάτου θα γίνουν οι δύο αγώνες για τις ισάριθμες τελευταίες θέσεις των playoffs.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Σέλτικς-Μάτζικ 113-108
Καβαλίερς-Γουίζαρντς 130-117
Πέισερς-Πίστονς 121-133
Χιτ-Χοκς 143-117
Νικς-Χόρνετς 96-110
Σίξερς-Μπακς 126-106
Ράπτορς-Νετς 136-101
Μάβερικς-Μπουλς 149-138
Ρόκετς-Γκρίζλις 132-101
Τίμπεργουλβς-Πέλικανς 132-126
Θάντερ-Σανς 103-135
Σπερς-Νάγκετς 118-128
Λέικερς-Τζαζ 131-107
Κλίπερς-Γουόριορς 115-110
Μπλέιζερς-Κινγκς 122-110
Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs:
Δύση
Θάντερ- Νικητής του Ηττημένου Σανς/Μπλέιζερς με νικητή Κλίπερς-Γουόριορς
Σπερς-Νικητής Σανς/Μπλέιζερς
Νάγκετς-Τίμπεργουλβς
Λέικερς-Ρόκετς
Ανατολή
Νάγκετς-Νικητής του Ηττημένου Σίξερς/Μάτζικ με νικητή Χόρνετς/Χιτ
Σέλτικς-Νικητής Σίξερς/Μάτζικ
Νικς-Χοκς
Καβαλίερς-Ράπτορς