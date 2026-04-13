ΝΒΑ: Τα ζευγάρια στα playoffs και play in με τη λήξη της κανονικής περιόδου

Η αυλαία της κανονικής περιόδου έπεσε στο ΝΒΑ μετά από 82 παιχνίδια και διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια σε playoffs και play in. Στο πιο ενδιαφέρον «μέτωπο» της ημέρας, αφού οι δέκα ομάδες που συνεχίζουν σε κάθε περιφέρεια ήταν εδώ και καιρό γνωστές, οι Νάγκετς κέρδισαν τους αδιάφορους Σπερς και πήραν την τρίτη θέση της Δύσης, μπροστά από τους τέταρτους Λέικερς.

Τα playoffs θα αρχίσουν τα ξημερώματα της Κυριακής, αλλά πριν από αυτά υπάρχουν τα play in, από τα οποία θα προκύψουν τα 2+2 τελευταία εισιτήρια.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης θα παίξουν Χόρνετς-Χιτ (02:30) και Σανς-Μπλέιζερς (05:00), ενώ τα ξημερώματα της Πέμπτης θα παίξουν Σίξερς-Μάτζικ (02:30) και Κλίπερς-Γουόριορς (05:00). Τα ξημερώματα του Σαββάτου θα γίνουν οι δύο αγώνες για τις ισάριθμες τελευταίες θέσεις των playoffs.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Σέλτικς-Μάτζικ 113-108

Καβαλίερς-Γουίζαρντς 130-117

Πέισερς-Πίστονς 121-133

Χιτ-Χοκς 143-117

Νικς-Χόρνετς 96-110

Σίξερς-Μπακς 126-106

Ράπτορς-Νετς 136-101

Μάβερικς-Μπουλς 149-138

Ρόκετς-Γκρίζλις 132-101

Τίμπεργουλβς-Πέλικανς 132-126

Θάντερ-Σανς 103-135

Σπερς-Νάγκετς 118-128

Λέικερς-Τζαζ 131-107

Κλίπερς-Γουόριορς 115-110

Μπλέιζερς-Κινγκς 122-110

Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs:

Δύση

Θάντερ- Νικητής του Ηττημένου Σανς/Μπλέιζερς με νικητή Κλίπερς-Γουόριορς

Σπερς-Νικητής Σανς/Μπλέιζερς

Νάγκετς-Τίμπεργουλβς

Λέικερς-Ρόκετς

Ανατολή

Νάγκετς-Νικητής του Ηττημένου Σίξερς/Μάτζικ με νικητή Χόρνετς/Χιτ

Σέλτικς-Νικητής Σίξερς/Μάτζικ

Νικς-Χοκς

Καβαλίερς-Ράπτορς