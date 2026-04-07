Νίκησαν αλλά αγχώθηκαν με Γουεμπανιαμά οι Σπερς

Οι Σπερς επικράτησαν 115-102 των Σίξερς, ωστόσο ανησύχησαν για τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά, που αποχώρησε στο πρώτο ημίχρονο με κάκωση στα πλευρά. Ο Γάλλος σταρ πρόλαβε σε 16 λεπτά να έχει 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 τάπες για το Σαν Αντόνιο, που εξασφάλισε τη δεύτερη θέση και ελπίζει ακόμη για την πρώτη. Ο Στεφόν Καστλ έκανε τριπλ-νταμπλ με 19 πόντους, 13 ασίστ και 10 ριμπάουντ, ενώ για τη Φιλαδέλφεια ένας Τζοέλ Εμπίντ από τα… παλιά είχε 34 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 τάπες.

Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε μια ακόμη παράσταση και οι Νάγκετς λύγισαν με 137-132 στην παράταση τους Μπλέιζερς. Ο Σέρβος σέντερ είχε 35 πόντους, 14 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 5 κλεψίματα και 2 τάπες για το Ντένβερ, που ανέβηκαν τρίτοι στη Δύση, πάνω από τους Λέικερς.

Οι Νικς πέρασαν με 108-105 από την Ατλάντα και παραμένουν τρίτοι στην Ανατολή, καθώς ο Τζέιλεν Μπράνσον με δύο βολές στα 1,2’’ πριν το τέλος διαμόρφωσε το τελικό σκορ, αφού κρίθηκε εκπρόθεσμο το τρίποντο ισοφάρισης του Σι Τζέι ΜακΚόλουμ από το κέντρο. Ο γκαρντ των Νεοϋορκέζων ήταν ο κορυφαίος με 30 πόντους και 13 ασίστ, ενώ ο Νικέιλ Αλεξάντερ Γουόκερ είχε 36 πόντους με 7/11 τρίποντα για τους Χοκς.

Το Ορλάντο επιβλήθηκε 123-107 των Πίστονς με 31 πόντους του Πάολο Μπανκέρο και 25 του Ντέσμοντ Μπέιν, που κάλυψαν την απουσία του Φραντς Βάγκνερ. Οι Πίστονς έχουν ουσιαστικά καπαρώσει την πρωτιά, ενώ οι Μάτζικ είναι σε θέση play in αλλά ελπίζουν ακόμη για την εξάδα.

Οι Γκρίζλις ισοφάρισαν το ρεκόρ τριπόντων σε έναν αγώνα με 29, ωστόσο έχασαν με 142-126 στο Μέμφις από τους Καβαλίερς, που πήραν 24 πόντους από τον Έβαν Μόμπλεϊ και 22 από τον Ντένις Σρέντερ.

