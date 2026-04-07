Νίκησαν αλλά αγχώθηκαν με Γουεμπανιαμά οι Σπερς

Με «όργια» Γιόκιτς ανέβηκαν τρίτοι οι Νάγκετς

Οι Σπερς επικράτησαν 115-102 των Σίξερς, ωστόσο ανησύχησαν για τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά, που αποχώρησε στο πρώτο ημίχρονο με κάκωση στα πλευρά. Ο Γάλλος σταρ πρόλαβε σε 16 λεπτά να έχει 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 τάπες για το Σαν Αντόνιο, που εξασφάλισε τη δεύτερη θέση και ελπίζει ακόμη για την πρώτη. Ο Στεφόν Καστλ έκανε τριπλ-νταμπλ με 19 πόντους, 13 ασίστ και 10 ριμπάουντ, ενώ για τη Φιλαδέλφεια ένας Τζοέλ Εμπίντ από τα… παλιά είχε 34 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 τάπες.

Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε μια ακόμη παράσταση και οι Νάγκετς λύγισαν με 137-132 στην παράταση τους Μπλέιζερς. Ο Σέρβος σέντερ είχε 35 πόντους, 14 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 5 κλεψίματα και 2 τάπες για το Ντένβερ, που ανέβηκαν τρίτοι στη Δύση, πάνω από τους Λέικερς.

Οι Νικς πέρασαν με 108-105 από την Ατλάντα και παραμένουν τρίτοι στην Ανατολή, καθώς ο Τζέιλεν Μπράνσον με δύο βολές στα 1,2’’ πριν το τέλος διαμόρφωσε το τελικό σκορ, αφού κρίθηκε εκπρόθεσμο το τρίποντο ισοφάρισης του Σι Τζέι ΜακΚόλουμ από το κέντρο. Ο γκαρντ των Νεοϋορκέζων ήταν ο κορυφαίος με 30 πόντους και 13 ασίστ, ενώ ο Νικέιλ Αλεξάντερ Γουόκερ είχε 36 πόντους με 7/11 τρίποντα για τους Χοκς.

Το Ορλάντο επιβλήθηκε 123-107 των Πίστονς με 31 πόντους του Πάολο Μπανκέρο και 25 του Ντέσμοντ Μπέιν, που κάλυψαν την απουσία του Φραντς Βάγκνερ. Οι Πίστονς έχουν ουσιαστικά καπαρώσει την πρωτιά, ενώ οι Μάτζικ είναι σε θέση play in αλλά ελπίζουν ακόμη για την εξάδα.

Οι Γκρίζλις ισοφάρισαν το ρεκόρ τριπόντων σε έναν αγώνα με 29, ωστόσο έχασαν με 142-126 στο Μέμφις από τους Καβαλίερς, που πήραν 24 πόντους από τον Έβαν Μόμπλεϊ και 22 από τον Ντένις Σρέντερ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Χοκς-Νικς 105-108

Μάτζικ-Πίστονς 123-107

Γκρίζλις-Καβαλίερς 126-142

Νάγκετς-Μπλέιζερς 137-132 (κ.α. 125-125)

Σπερς-Σίξερς 115-102

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

