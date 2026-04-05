Πίστονς στην κορυφή της Ανατολής, «καθάρισαν» τους Σίξερς

Οι Πίστονς επιβεβαίωσαν την εξαιρετική τους σεζόν, επικρατώντας με 116-93 των Σίξερς και «κλειδώνοντας» την πρώτη θέση στην Ανατολική Περιφέρεια ενόψει των playoffs.

Η ομάδα του Ντιτρόιτ έφτασε στο 56-21 και εξασφάλισε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας, επιστρέφοντας στην κορυφή της Ανατολής για πρώτη φορά από τη σεζόν 2006-07, δείχνοντας πως αποτελεί έναν από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου.

Ο Τομπάιας Χάρις ηγήθηκε επιθετικά με 19 πόντους, ενώ ο Ντάνις Τζένκινς πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 16 πόντους και 14 ασίστ. Πολύτιμες λύσεις έδωσαν και οι Τζέιλεν Ντούρεν (16 πόντοι, 7 ριμπάουντ) και Όσαρ Τόμπσον (14 πόντοι), με τους Πίστονς να συνεχίζουν την εξαιρετική τους φόρμα, έχοντας 12 νίκες στα τελευταία 15 παιχνίδια.

Αξιοσημείωτο είναι πως το Ντιτρόιτ διατηρεί υψηλό επίπεδο απόδοσης ακόμη και χωρίς τον Κέιντ Κάνινγχαμ, ο οποίος απουσιάζει λόγω προβλήματος στον πνεύμονα, με το ρεκόρ της ομάδας χωρίς αυτόν να είναι 8-2.

Από την πλευρά των Σίξερς, ο Ταϊρίς Μάξεϊ σημείωσε 23 πόντους, ενώ ο Πολ Τζορτζ πρόσθεσε 20, συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις μετά την επιστροφή του. Ωστόσο, η απουσία του Τζοέλ Εμπίντ επηρέασε σημαντικά την εικόνα της ομάδας.

Το παιχνίδι ήταν ανταγωνιστικό στο πρώτο ημίχρονο, όμως ένα σερί 15-4 των Πίστονς πριν την ανάπαυλα έδωσε τον έλεγχο στους γηπεδούχους, οι οποίοι «εκτόξευσαν» τη διαφορά μέχρι και τους 26 πόντους στο δεύτερο μέρος, «καθαρίζοντας» την υπόθεση νίκη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Νάγκετς-Σπερς 136-134

Χιτ-Γουίζαρντς 152-136

Σίξερς-Πίστονς 93-116