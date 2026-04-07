Σημαντικά για τον Κατελάρη...

Ακόμη πέντε παιχνίδια απέμειναν για την Ανόρθωση, στα οποία ο Μάουρο Καμορανέζι θα προσπαθήσει να κάνει τις αξιολογήσεις του. Ο Ιταλοαργεντινός έχει συμβόλαιο και για του χρόνου και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα συνεχίσει στον πάγκο. Ναι μεν είναι εδώ και περίπου ένα τρίμηνο στην «Κυρία», όμως δεν του δόθηκε η δυνατότητα να δει κάποιους παίκτες. Είτε γιατί ήταν τραυματίες, είτε γιατί «έκαιγε το σίδερο» και προτίμησε να χρησιμοποιήσει πιο έμπειρους.

Ένας από αυτούς είναι ο Φάνος Κατελάρης, ο οποίος έπαιξε μετά από έξι μήνες. Η τελευταία του συμμετοχή πριν το παιχνίδι με τον Εθνικό είχε καταγραφεί στις 28 Σεπτεμβρίου. Άλλες φορές ήταν στα πιτς και άλλες δεν προτιμήθηκε. Έτσι τα παιχνίδια που απέμειναν είναι σημαντικά για αυτόν, ώστε να «κερδίσει» τον προπονητή του και να εισηγηθεί την παραμονή του, αφού το συμβόλαιο του Κατελάρη ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν.