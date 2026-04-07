Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός AKTOR: Για να σπάσουν την… κατάρα στον πρώτο «τελικό»

Θέλει μια μεγάλη νίκη στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της Euroleague

Πρώτος «τελικός» για τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία! Οι «πράσινοι», μετά την ήττα στη Σόφια από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, κοντράρονται απόψε στις 21:30 με την Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της Euroleague!

Το «τριφύλλι» βρίσκεται στην 7η θέση με ρεκόρ 20-15, σε μια βαθμολογία που παραμένει ρευστή και αφήνει περιθώρια για καλύτερο πλασάρισμα. Για να συμβεί αυτό, ο Παναθηναϊκός καλείται να σπάσει και μια… κατάρα 13 ετών, αφού έχει να νικήσει στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» από το 2013 και το ιστορικό τρίποντο του Δημήτρη Διαμαντίδη στο Game 2 των playoffs. Ο «επτάστερος» χρειάζεται το 3/3 απέναντι σε Μπαρτσελόνα, Βαλένθια και Εφές για να μείνει σε τροχιά playoffs και να αποφύγει τα play-in.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει στους Νίκο Ρογκαβόπουλο, Βασίλη Τολιόπουλο και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ.

Πολύ κομβικό είναι και για την Μπαρτσελόνα το σημερινό ματς! Οι «μπλαουγκράνα» είναι στην 8η θέση με το ίδιο ρεκόρ (20-15), ωστόσο έχουν το «πλεονέκτημα» καθώς στο ματς της 2ης αγωνιστικής στο Telekom Center Athens είχαν επικρατήσει 103-96.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, προέρχεται από την ήττα στο Κάουνας με σκορ 83-71, σβήνοντας ουσιαστικά τις τρεις σερί νίκες που την έφερε σε θέση ισχύος.

Σε ό,τι αφορά και το αγωνιστικό κομμάτι, νοκ άουτ για την Μπαρτσελόνα είναι ο Νίκολας Λαπροβίτολα, ο Χουάν Νούνιεθ, ενώ αμφίβολοι είναι οι Τόμας Σατοράνσκι και ο Γιάν Βέσελι.

Διαιτητές θα είναι οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Μανουέλ Ατάρ (Ιταλία).

