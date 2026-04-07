Διατίθενται και γίνονται… καπνός τα εισιτήρια ενόψει ΑΕΚ

Διατίθενται και γίνονται… καπνός τα εισιτήρια που αναλογούν στους φίλους της Ομόνοιας, ενόψει του εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ (14/04) για την 3η αγωνιστική των play off. Σύμφωνα με την ενημέρωση των πρασίνων, στη διάθεση του το «τριφύλλι» έχει 800 εισιτήρια.

Αναλυτικά: 

Από την Τρίτη, 7 Απριλίου, στις 10:00, διατίθενται τα εισιτήρια για τον αγώνα με την ΑΕΚ Λάρνακας, που θα διεξαχθεί την Τρίτη, 14 Απριλίου, στις 19:00, στο στάδιο «ΑΕΚ Αρένα», στο πλαίσιο της 3η αγωνιστική της Β’ Φάσης του πρωταθλήματος.

Στη διάθεσή μας θα έχουμε 800 εισιτήρια για την Βόρεια κερκίδα.

Διάθεση εισιτήριων

Τρίτη (07/04)

Το 55% των εισιτηρίων με βάση την κατάταξη βαθμών από την προσέλευση στους εντός έδρας αγώνες.

Τετάρτη (08/04)

Το 15% των εισιτηρίων με βάση την κατάταξη βαθμών που συγκεντρώθηκαν από την έναρξη της σεζόν 2025-26.

Το 15% των εισιτηρίων με βάση την κατάταξη βαθμών που συγκεντρώθηκαν τον τελευταίο ένα μήνα.

Το 15% των εισιτηρίων σε κατόχους Privilege card και Εισιτηρίου Διαρκείας μετά από κλήρωση.

Πέμπτη και Παρασκευή (09/04 – 10/04)

Αν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια θα δοθούν στους αμέσως επόμενους στην κατάταξη με βάση τα πιο πάνω κριτήρια.

Όσοι κάτοχοι θα έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν εισιτήριο θα λάβουν μήνυμα στον τηλεφωνικό αριθμό που έχουν καταχωρημένο στο σύστημα των εισιτηρίων. Παρακαλούμε όπως στα σημεία πώλησης εισιτηρίων προσέρχονται μόνο οι φίλαθλοι που λαμβάνουν το συγκεκριμένο μήνυμα.

Οι τιμές των εισιτηρίων όπως έχουν οριστεί από τη γηπεδούχο ομάδα

Κανονικό: €20

Μαθητικό: €10

Παιδικό: €5

Τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων και το ωράριο λειτουργίας

Green Boutique Νήσου και Παπανικολή

Τρίτη, Πέμπτη 09:00 – 13:00 με 14:00 – 18:00

Τετάρτη 09:00 –14:00

Παρασκευή 09:00 – 15:00

Green Boutique Λεμεσού

Τρίτη, με Πέμπτη 15:00 – 19:00

Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia

Τρίτη από τις 10:00 μέχρι την Τρίτη ημέρα αγώνα στις 14:00

Τρόποι πληρωμής

Green Boutique Νήσου: Μετρητά, πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

Online Ticketing: Πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για να μπορεί ο φίλαθλος να προμηθευτεί εισιτήριο και να εισέρχεται σε στάδια που διεξάγονται αγώνες πρώτης κατηγορίας, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει εκδώσει Κάρτα Φιλάθλου, την οποία υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την είσοδό του στο στάδιο και κατά την αγορά του εισιτηρίου.

Γεύμα του ΑΠΟΕΛ στα ΜΜΕ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κρίση εμπιστοσύνης στο κυπριακό ποδόσφαιρο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κάνει μόνιμα δικό της τον Ντάγκλας Λουίζ η Αστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με διεθνή Εσθονό η πρώτη μάχη ΑΕΛ - Πάφος!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Έβδομος σκόρερ στην Ευρώπη ο Παυλίδης

Ελλάδα

|

Category image

Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ανανέωσε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Μαγκουάιρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία δεκάδα Κυπρίων στους κορυφαίους 100!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Γάλλος Μπαστιάν διαιτητής στο Ράγιο Βαγεκάνο-ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Τα δεδομένα με Μαρτίνς και ανανέωση στην ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Μετά τον αποκλεισμό στο Μόντε Κάρλο ο Τσιτσιπάς πέφτει στο Νο65 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Τέλος η σεζόν και για τον Σαμπορίτ

ΑΕΚ

|

Category image

Χωρίς… ανάσα η Μεγάλη Εβδομάδα στην Ομόνοια με την προσοχή στους παροπλισμένους

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κρίνονται… άπαντες στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Ποιο… πρωτάθλημα; Χαμηλοί τόνοι και το μυαλό στη Ράγιο

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη