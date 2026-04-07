Ούτε χάρηκε, μα ούτε χαλάστηκε...

Τι άφησε στην ΑΕΚ ο αγώνας με τον Απόλλωνα

Ό,τι περισσότερο μπορούσε πήρε η ΑΕΚ από το ντέρμπι με τον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα». Έχοντας ως κορυφαίο τον Αλομέροβιτς, ο οποίος είχε στο ενεργητικό του μερικές σωτήριες επεμβάσεις, η ομάδα της Λάρνακας κατάφερε να μείνει όρθια παίρνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας, ένα αποτέλεσμα που, ναι μεν, μείωσε κι άλλο τις πιθανότητές της για το πρωτάθλημα αλλά τουλάχιστον τη διατήρησε στη 2η θέση της βαθμολογίας. Η ΑΕΚ παίζει τα ρέστα της για τον τίτλο στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι με την Ομόνοια αλλά παράλληλα κρατά στα χέρια της την έξοδό της στην Ευρώπη για την επόμενη σεζόν.

Η εμφάνιση των κιτρινοπράσινων δεν ήταν καλή. Ειδικά στο πρώτο μέρος, δέχθηκαν έντονη πίεση αλλά έμειναν ζωντανοί χάρις στις αποκρούσεις του Αλομέροβιτς. Στην επανάληψη, η ΑΕΚ ισοζύγισε τον αγώνα, προηγήθηκε με τον Μπάγιτς έπειτα από υποδειγματική αντεπίθεση (και ασίστ του Ροντέν) αλλά δέχθηκε την ισοφάριση στην πρώτη οργανωμένη επίθεση του αντιπάλου στο δεύτερο μέρος. Ο Ροντέν μετρά ένα γκολ και μία ασίστ στα πρώτα δύο παιχνίδια των πλέι οφ, στοιχεία που καταδεικνύουν πόσο καταλυτικός είναι για την ομάδα και πόσο πολύ επηρέασε η τρίμηνη απουσία του λόγω σοβαρού τραυματισμού.

Σε ακόμη ένα παιχνίδι η ΑΕΚ δεν πήρε τίποτε το ουσιαστικό από τις τέσσερις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Μόνο οι Γκουρφίνγκελ και Χάμπος Κυριάκου έπαιξαν στα τελευταία λεπτά της συνάντησης. Κι ενώ η ομάδα χάνει συνεχώς παίκτες (νέα προβλήματα τραυματισμού προέκυψαν με τους Σαμπορίτ και Εκπολό που έγιναν αναγκαστική αλλαγή), εξακολουθεί να μην παίρνει βοήθειες από τις χειμερινές προσθήκες, οι οποίες «βράζουν» τον πάγκο. Θυμίζουμε ότι ήδη εκτός πλάνων για το υπόλοιπο της σεζόν είναι οι Τσακόν, Καμπρέρα και Αμίν, ενώ στην ΑΕΚ περιμένουν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν οι Σαμπορίτ και Εκπολό, προκειμένου να εξακριβωθεί ο χρόνος απουσίας τους.

Ήταν το 3ο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Χάβι Ροθάδα στον πάγκο, με την ΑΕΚ να μετρά δύο νίκες (Εθνικός Άχνας, ΑΠΟΕΛ) και μία ισοπαλία (Απόλλων). Ο επόμενος αγώνας με την Ομόνοια τη Μεγάλη Τρίτη (14/04, 19.00) θα κρίνει οριστικά κατά πόσο η ΑΕΚ θα παραμείνει ή όχι ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου μέχρι τέλους.

Τα δεδομένα με Μαρτίνς και ανανέωση στην ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Μετά τον αποκλεισμό στο Μόντε Κάρλο ο Τσιτσιπάς πέφτει στο Νο65 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Τέλος η σεζόν και για τον Σαμπορίτ

ΑΕΚ

|

Category image

Χωρίς… ανάσα η Μεγάλη Εβδομάδα στην Ομόνοια με την προσοχή στους παροπλισμένους

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κρίνονται… άπαντες στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Ποιο… πρωτάθλημα; Χαμηλοί τόνοι και το μυαλό στη Ράγιο

Ελλάδα

|

Category image

«Εύλογος προβληματισμός που ενισχύει το αίσθημα της αδικίας»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Τα κάνει όλα και… συμφέρει ο Λοΐζου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έξαλλος με συνεργάτη του Φλικ ο Γιαμάλ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεύτερο σερί κύπελλο για την πετοσφαιρική Ομόνοια

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αλέγκρι: «Η κούρσα για το πρωτάθλημα δεν είναι πλέον για εμάς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρελθόν από Δόξα ο Κώστας Σακκάς

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Νίκησαν αλλά αγχώθηκαν με Γουεμπανιαμά οι Σπερς

NBA

|

Category image

