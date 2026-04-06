Προσπέρασε το… πούλμαν της Μίλαν με «εντολή» Πολιτάνο η Νάπολι

Προσπέρασε το... πούλμαν με ψυχή πρωταθλήτριας η Νάπολι!

Σε ένα ματς που η Μίλαν έπαιζε κατενάτσιο, οι «παρτενοπέι» έψαχναν το γκολ με μανία και το βρήκαν με τον Ματέο Πολιτάνο στο 80' κερδίζοντας 1-0 στο ματς που έριξε την αυλαία της 31ης αγωνιστικής της Serie A!

Στο +2 από τη Μίλαν πλέον η ομάδα του Αντόνιο Κόντε, που θα συνεχίσει μέχρι την τελευταία στιγμή να υπερασπίζεται τα σκήπτρα της και να κυνηγά την πρωτοπόρο Ίντερ η οποία βρίσκεται στην κορυφή με +7 (72 βαθμούς). Πλέον η Νάπολι έχει μπροστά της επτά κρίσιμα ματς, με πιο «βατό» πρόγραμμα συγκριτικά με τους «νερατζούρι».

Η Μίλαν από την άλλη είναι στην 3η θέση και έχει ακόμη το πάνω χέρι για να τη διατηρήσει, με την Κόμο του Τάσου Δουβίκα να ακολουθεί.