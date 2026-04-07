Έξαλλος με συνεργάτη του Φλικ ο Γιαμάλ

Αρνητικά σχόλια προκάλεσε το γεγονός ότι ο Λαμίν Γιαμάλ δεν πανηγύρισε το γκολ νίκης της Μπαρτσελόνα απέναντι στην Ατλέτικο (1-2) στο 87’ και μετά το τελευταίο σφύριγμα έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια δείχνοντας φανερά νευριασμένος ακόμη και με τον Χάνσι Φλικ.

Σύμφωνα με το DAZN και την El Mundo Deportivo, ο 18χρονος σούπερ σταρ ήταν έξαλλος με τον συνεργάτη του Χάνσι Φλικ, Χοσέ Ραμόν ντε λα Φουέντε. Ο άνθρωπος που ασχολείται με την εκγύμναση των τερματοφυλάκων αλλά και τη στρατηγική της ομάδας, έβαλε τις φωνές στον Γιαμάλ όταν στα τελευταία λεπτά, με το σκορ στο 1-1, επέλεξε να σουτάρει ενώ είχε ως καλύτερη επιλογή μια πάσα.

Ο νεαρός ακραίος επιθετικός, που ως τότε είχε κάνει σπουδαία εμφάνιση δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες που πέρασαν ανεκμετάλλευτες από τους συμπαίκτες του, εκνευρίστηκε με τον τρόπο του βοηθού του Γερμανού τεχνικού. Θεώρησε άδικο να δέχεται τόσο έντονες παρατηρήσεις στην πρώτη του καθαρά ατομική και όχι αλτρουιστική ενέργεια στο ματς και γι’ αυτό έφυγε έξαλλος για τα αποδυτήρια λέγοντας κάτι στον προπονητή του και δείχνοντάς του τον βοηθό του.