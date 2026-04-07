Τηλεοπτικές μεταδόσεις (07/04): Ματσάρες σε Champions League και Euroleague στο μενού
Cytavision 3
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν
Cytavision 4
22:00 Σπόρτινγκ - Άρσεναλ
Cytavision 5
12:00 Τένις: ATP 1000 – Monte Carlo
Cytavision 6
19:30 Μπάσκετ: Κεραυνός - ΑΠΟΕΛ
Novasports Prime
21:30 Mπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός
Novasports 2
20:00 Mπάσκετ: Ζαλγκίρις - Ντουμπάι
Novasports 3
21:30 Mπάσκετ: Βαλένθια - Αρμάνι
Novasports 4
21:15 Mπάσκετ: Ολυμπιακός - Ρεάλ
Novasports 5
19:00 Mπάσκετ: Χάποελ - Φενέρμπαχτσε
Novasports 6
21:30 Mπάσκετ: Βίρτους - Μπάγερν
Novasports Start
19:00 Mπάσκετ: Eρ. Αστέρας - Παρίς
Novasports extra1
22:00 Mπάσκετ: Mπασκόνια - Μακάμπι