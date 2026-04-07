Αρχίζει ξανά η δράση: Οι προβολείς στη Μαδρίτη

Με τη ματσάρα στη Μαδρίτη ανάμεσα σε Ρεάλ και Μπάγερν και τη δοκιμασία της Άρσεναλ στη Λισαβόνα απέναντι στη Σπόρτινγκ, ξεκινά η φάση των προημιτελικών του Champions League. Και οι δύο αγώνες ξεκινούν στις 22:00 και ασφαλώς τα βλέμματα είναι στραμμένα στην ισπανική πρωτεύουσα.

Ρεάλ και Μπάγερν θα τα πουν για 29η φορά, με τους Μαδριλένους να επικρατούν σε 13 ματς, τους Βαυαρούς σε 11 παιχνίδια, ενώ 4 έληξαν ισόπαλα. Είναι η πιο συχνά παιγμένη σειρά αγώνων στους γύρους νοκ άουτ του Champions League (από το 1992-93).

Στη Λισαβόνα οι «κανονιέρηδες» έχουν την ετικέτα του φαβορί, όμως προβληματίζουν το τελευταίο διάστημα έχοντας χάσει τον τελικό κυπέλλου από τη Σίτι και αποκλείστηκαν στο FA Cup από τη Σαουθάμπτον, που παίζει στην Championship.

Αύριο (22:00) θα γίνουν οι άλλοι δύο αγώνες, ανάμεσα σε Παρί-Λίβερπουλ (Αγγλία) και Μπαρσελόνα-Ατλέτικο.