Τα κάνει όλα και… συμφέρει ο Λοΐζου

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Λοΐζος Λοΐζου στο Ισραήλ.

Το πρωτάθλημα έχει επαναρχίσει και ο Κύπριος μεσοεπιθετικός κατέγραψε σπουδαία εμφάνιση κόντρα στη Μακάμπι Χάιφα.

Ο 22χρονος… ανάγκασε τον αντίπαλο της ομάδας του να μείνει με 10 παίκτες λόγω φάουλ, ενώ κέρδισε πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο ίδιος και διαμόρφωσε το 2-0.

Αναμφίβολα πρόκειται για σημαντική συνεισφορά στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την οποία καταγράφει σπουδαία στατιστικά. Σκόραρε ήδη πέντε γκολ και… μοίρασε άλλα τρία.