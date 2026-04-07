Τα κάνει όλα και… συμφέρει ο Λοΐζου
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Λοΐζος Λοΐζου στο Ισραήλ.
Το πρωτάθλημα έχει επαναρχίσει και ο Κύπριος μεσοεπιθετικός κατέγραψε σπουδαία εμφάνιση κόντρα στη Μακάμπι Χάιφα.
Ο 22χρονος… ανάγκασε τον αντίπαλο της ομάδας του να μείνει με 10 παίκτες λόγω φάουλ, ενώ κέρδισε πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο ίδιος και διαμόρφωσε το 2-0.
Αναμφίβολα πρόκειται για σημαντική συνεισφορά στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την οποία καταγράφει σπουδαία στατιστικά. Σκόραρε ήδη πέντε γκολ και… μοίρασε άλλα τρία.