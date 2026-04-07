Αλέγκρι: «Η κούρσα για το πρωτάθλημα δεν είναι πλέον για εμάς»

Η Μίλαν επισκέφθηκε χθες (06/04) το στάδιο «Ντιέγκο Μαραντόνα» για να αντιμετωπίσει τη Νάπολι στο πλαίσιο της 31η αγωνιστικής της Serie A και ηττήθηκε με 1-0, χάρη στο γκολ του Πολιτάνο στο 79΄.

Ο προπονητής των Ροσονέρι, Μαξ Αλέγκρι, στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης εμφανίστηκε απογοητευμένος από το αποτέλεσμα της ομάδας του, τονίζοντας ότι το εύστοχο τελείωμα που δεν είχαν οι παίκτες του ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που έκρινε το παιχνίδι.

«Ήταν ένα παιχνίδι με πολύ λίγες ευκαιρίες για γκολ, οπότε νιώσαμε ότι μόνο μία φάση θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα. Η Νάπολι το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Η άμυνά μας ήταν συμπαγής, αλλά δεχθήκαμε αυτό το γκολ. Θα έπρεπε να είχαμε ολοκληρώσει τις επιθετικές μας κινήσεις πιο γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς διστάσαμε και τους επιτρέψαμε να μας πιέσουν».

Όταν ρωτήθηκε αν το γεγονός ότι οι Νκούνκου και Φούλκρουγκ συμμετείχαν μαζί για πρώτη φορά στην 11άδα αποτελούσε ρίσκο για την φυσική τους κατάσταση, ο Ιταλός τεχνικός απάντησε: «Νομίζω ότι οι Νκούνκου και Φούλκρουγκ έπαιξαν ένα καλό παιχνίδι. Ο Νκούνκου δούλεψε σκληρά για την ομάδα και είχε μερικές ευκαιρίες. Ένας παίκτης του βεληνεκούς του θα έπρεπε να είχε μετατρέψει σε γκολ μία από αυτές τις στιγμές. Το ποδόσφαιρο είναι φτιαγμένο από τέτοιες καταστάσεις και όλη η ομάδα έπαιξε αρκετά καλά συνολικά».

Μιλώντας για τεχνικά λάθη που έγιναν, ο προπονητής είπε: «Στο πρώτο ημίχρονο, επιτρέψαμε στον Σπινατσόλα ένα σουτ που δεν έπρεπε να είχαμε επιτρέψει και στη συνέχεια δυσκολευτήκαμε με τις αντεπιθέσεις. Νομίζω ότι κερδίσαμε την μπάλα πίσω στο ημίχρονο τους τρεις ή τέσσερις φορές, αλλά κάναμε λάθος πάσες. Αυτή η έλλειψη ακρίβειας κάνει τη διαφορά. Σίγουρα πρέπει να βελτιωθούμε. Υπάρχει ακόμα δουλειά που πρέπει να γίνει για να πετύχουμε τον στόχο μας να προκριθούμε στο Champions League».

Τέλος, ο Αλέγκρι παραδέχθηκε πως η χθεσινή ήττα ήταν καθοριστική για την Μίλαν, η οποία βρίσκεται και επίσημα εκτός από την διεκδίκηση του πρωταθλήματος της Serie A.

«Η κούρσα για το Σκουντέτο δεν είναι για εμάς πλέον. Η Ίντερ είναι εννέα βαθμούς μπροστά, και η Νάπολι είναι επίσης μπροστά. Αυτή τη στιγμή είμαστε έξι βαθμούς μπροστά από τη Γιουβέντους στην πέμπτη θέση, οπότε η θέση στο Champions League δεν είναι καθόλου εγγυημένη. Πρέπει να επικεντρωθούμε στους εαυτούς μας, να προχωράμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Προχωράμε προς τον στόχο μας, αλλά δεν θα κριθεί σε μία ή δύο εβδομάδες. Πρέπει να διατηρήσουμε το πλεονέκτημά μας και να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να κερδίζουμε αγώνες».

