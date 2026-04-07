Αλέγκρι: «Η κούρσα για το πρωτάθλημα δεν είναι πλέον για εμάς»

Ο Μαξ Αλέγκρι, μετά την ήττα της Μίλαν από τη Νάπολι, παραδέχθηκε πως η ομάδα του βρισκέται και επίσημα εκτός από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος

Η Μίλαν επισκέφθηκε χθες (06/04) το στάδιο «Ντιέγκο Μαραντόνα» για να αντιμετωπίσει τη Νάπολι στο πλαίσιο της 31η αγωνιστικής της Serie A και ηττήθηκε με 1-0, χάρη στο γκολ του Πολιτάνο στο 79΄.

Ο προπονητής των Ροσονέρι, Μαξ Αλέγκρι, στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης εμφανίστηκε απογοητευμένος από το αποτέλεσμα της ομάδας του, τονίζοντας ότι το εύστοχο τελείωμα που δεν είχαν οι παίκτες του ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που έκρινε το παιχνίδι.

«Ήταν ένα παιχνίδι με πολύ λίγες ευκαιρίες για γκολ, οπότε νιώσαμε ότι μόνο μία φάση θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα. Η Νάπολι το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Η άμυνά μας ήταν συμπαγής, αλλά δεχθήκαμε αυτό το γκολ. Θα έπρεπε να είχαμε ολοκληρώσει τις επιθετικές μας κινήσεις πιο γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς διστάσαμε και τους επιτρέψαμε να μας πιέσουν».

Όταν ρωτήθηκε αν το γεγονός ότι οι Νκούνκου και Φούλκρουγκ συμμετείχαν μαζί για πρώτη φορά στην 11άδα αποτελούσε ρίσκο για την φυσική τους κατάσταση, ο Ιταλός τεχνικός απάντησε: «Νομίζω ότι οι Νκούνκου και Φούλκρουγκ έπαιξαν ένα καλό παιχνίδι. Ο Νκούνκου δούλεψε σκληρά για την ομάδα και είχε μερικές ευκαιρίες. Ένας παίκτης του βεληνεκούς του θα έπρεπε να είχε μετατρέψει σε γκολ μία από αυτές τις στιγμές. Το ποδόσφαιρο είναι φτιαγμένο από τέτοιες καταστάσεις και όλη η ομάδα έπαιξε αρκετά καλά συνολικά».

Μιλώντας για τεχνικά λάθη που έγιναν, ο προπονητής είπε: «Στο πρώτο ημίχρονο, επιτρέψαμε στον Σπινατσόλα ένα σουτ που δεν έπρεπε να είχαμε επιτρέψει και στη συνέχεια δυσκολευτήκαμε με τις αντεπιθέσεις. Νομίζω ότι κερδίσαμε την μπάλα πίσω στο ημίχρονο τους τρεις ή τέσσερις φορές, αλλά κάναμε λάθος πάσες. Αυτή η έλλειψη ακρίβειας κάνει τη διαφορά. Σίγουρα πρέπει να βελτιωθούμε. Υπάρχει ακόμα δουλειά που πρέπει να γίνει για να πετύχουμε τον στόχο μας να προκριθούμε στο Champions League».

Τέλος, ο Αλέγκρι παραδέχθηκε πως η χθεσινή ήττα ήταν καθοριστική για την Μίλαν, η οποία βρίσκεται και επίσημα εκτός από την διεκδίκηση του πρωταθλήματος της Serie A.

«Η κούρσα για το Σκουντέτο δεν είναι για εμάς πλέον. Η Ίντερ είναι εννέα βαθμούς μπροστά, και η Νάπολι είναι επίσης μπροστά. Αυτή τη στιγμή είμαστε έξι βαθμούς μπροστά από τη Γιουβέντους στην πέμπτη θέση, οπότε η θέση στο Champions League δεν είναι καθόλου εγγυημένη. Πρέπει να επικεντρωθούμε στους εαυτούς μας, να προχωράμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Προχωράμε προς τον στόχο μας, αλλά δεν θα κριθεί σε μία ή δύο εβδομάδες. Πρέπει να διατηρήσουμε το πλεονέκτημά μας και να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να κερδίζουμε αγώνες».

 

Πηγή: gazzetta.gr

Γεύμα του ΑΠΟΕΛ στα ΜΜΕ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κρίση εμπιστοσύνης στο κυπριακό ποδόσφαιρο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κάνει μόνιμα δικό της τον Ντάγκλας Λουίζ η Αστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με διεθνή Εσθονό η πρώτη μάχη ΑΕΛ - Πάφος!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Έβδομος σκόρερ στην Ευρώπη ο Παυλίδης

Ελλάδα

|

Category image

Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ανανέωσε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Μαγκουάιρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία δεκάδα Κυπρίων στους κορυφαίους 100!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Γάλλος Μπαστιάν διαιτητής στο Ράγιο Βαγεκάνο-ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Τα δεδομένα με Μαρτίνς και ανανέωση στην ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Μετά τον αποκλεισμό στο Μόντε Κάρλο ο Τσιτσιπάς πέφτει στο Νο65 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Τέλος η σεζόν και για τον Σαμπορίτ

ΑΕΚ

|

Category image

Χωρίς… ανάσα η Μεγάλη Εβδομάδα στην Ομόνοια με την προσοχή στους παροπλισμένους

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κρίνονται… άπαντες στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Ποιο… πρωτάθλημα; Χαμηλοί τόνοι και το μυαλό στη Ράγιο

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη