«Σοκ» στους Λέϊκερς, ο Ντόντσιτς θα χάσει την κανονική περίοδο

Εντονη ανησυχία στις «τάξεις» των Λέϊκερς προκάλεσαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έκανε ο Λούκα Ντόντιστς, καθώς ο Σλοβένος «αστέρας» του ΝΒΑ, θα χάσει το υπόλοιπο της κανονικής περιόδου, στο καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ της υφηλίου.

Μάλιστα, εκφράζονται φόβοι ότι ο μυϊκός τραυματισμός στο αριστερό πόδι, ενδέχεται να στερήσει την συμμετοχή του Ντόντσιτς στα πλέι οφ, που αρχίζουν σε δύο εβδομάδες.

Ο 27χρονος Σλοβένος έχει υποστεί ρήξη οπίσθιου μηριαίου 2ου βαθμού και «θα χάσει το υπόλοιπο της κανονικής περιόδου», ανακοινώθηκε σχετικά από τους Λέϊκερς.

Ο Ντόντσιτς σταμάτησε ξαφνικά την Πέμπτη στον αγώνα εναντίον των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ μετά από μια απότομη προσγείωση στην τρίτη περίοδο. Έφυγε από το γήπεδο με το κεφάλι του... χωμένο στην φανέλα του.

Η συμμετοχή του στα πλέι οφ, που αρχίζουν στις 18 Απριλίου, είναι «αβέβαιη» σε αυτό το στάδιο, σύμφωνα με το ESPN, αυξάνοντας το άγχος για τον 41χρονο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Διαθέτοντας τον καλύτερο μέσο όρο σκοραρίσματος του πρωταθλήματος (33,5 πόντοι), ο Ντόντσιτς ηγήθηκε των Λέικερς αυτήν την σεζόν, καθώς τερμάτισαν τρίτοι στη Δύση (50 νίκες - 27 ήττες), έχοντας ένα σερί τεσσάρων νικών μέχρι τον τραυματισμό του και την σαρωτική ήττα από την OKC την Πέμπτη (139-96).

Ο πρώην παίκτης του Ντάλας προερχόταν από έναν... απίστευτο Μάρτιο, καθώς ανακηρύχθηκε MVP της Περιφέρειας με έναν εκπληκτικό μέσο όρο 37,5 πόντων ανά παιχνίδι. Κατέγραψε 13 αγώνες με περισσότερους από 30 πόντους κατά την διάρκεια του μήνα, συμπεριλαμβανομένων επτά με πάνω από 40, έναν εκ των οποίων με 51 πόντους κι΄έναν με 60!

Αυτές οι επιδόσεις του επέτρεψαν να γίνει ο -μόλις- δέκατος παίκτης που σκόραρε 600 πόντους σε έναν ημερολογιακό μήνα, και ο δεύτερος που το έκανε τον Μάρτιο μετά τον Μάικλ Τζόρνταν.

Οι Λέικερς... απήλαυσαν έναν εκθαμβωτικό τελευταίο μήνα, με εννέα διαδοχικές νίκες, για να βρεθούν στην κορυφή της βαθμολογίας της Δυτικής Περιφέρειας πίσω από την πρωτοπόρο Οκλαχόμα Σίτι και τους Σπερς, εξασφαλίζοντας την θέση τους στα πλέι οφ, παρόλο που οι Ντένβερ Νάγκετς (49-28)... καραδοκούν.

Ο Λούκα Ντόντσιτς θεωρείτο σοβαρός υποψήφιος για το βραβείο του MVP της κανονικής περιόδου. Ωστόσο, χάνοντας τα τελευταία πέντε παιχνίδια της κανονικής περιόδου, δεν έφτασε τον απαιτούμενο αριθμό αγώνων για να είναι επιλέξιμος, που ορίστηκε στα 65, καθώς ο Σλοβένος έχει παίξει 64 ματς.

Ο ατζέντης του, Μπιλ Ντάφι, δήλωσε στο ESPN ότι θα επικαλεστεί «εξαιρετικά περιστατικά», συμπεριλαμβανομένης της γέννησης του δεύτερου παιδιού του στη Σλοβενία, καθώς έχασε δύο αγώνες κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου.

«Η κόρη του γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου, σε μια άλλη ήπειρο, και όμως επέστρεψε αγωνιζόμενος με την ομάδα του στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 6 Δεκεμβρίου», επεσήμανε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η σεζόν του που έσπασε τα ρεκόρ αξίζει να καταγραφεί στα βιβλία της Ιστορίας, παρά τον ατυχή τραυματισμό της εχθεσινής νύχτας».