ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολυμπιακός-Ρεάλ: Ματς κορυφής στο ΣΕΦ που δίνει πλεονέκτημα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σπουδαία αναμέτρηση στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται (21:15) τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο ζητούμενο: το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης από την προηγούμενη αγωνιστική, εκμεταλλευόμενοι τις ήττες της Φενέρμπαχτσε από την Μπάγερν στο Μόναχο και της Ρεάλ από την Μπασκόνια. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, η ομάδα του Σκαριόλο είχε επικρατήσει με 89-77, γεγονός που σημαίνει ότι για να πάρει ο Ολυμπιακός την ισοβαθμία χρειάζεται νίκη με διαφορά 13+ πόντων. Ωστόσο, το πρώτο και βασικό ζητούμενο παραμένει η νίκη.

«Νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι πολύ σημαντικό ματς. Έχει πολλές δυνατότητες η Ρεάλ, με μόνο μία ήττα εντός. Είναι από τις καλύτερες άμυνες της διοργάνωσης, επιτρέπει τις λιγότερες ασίστ στον αντίπαλο και θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Έχουν εξαιρετικό προπονητή, μέγεθος ως ομάδα και είναι ισχυρός διεκδικητής του Final 4», επεσήμανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

«Με τρεις νίκες νομίζω θα είμαστε πρώτοι. Αλλά επειδή υπάρχουν και άλλα αποτελέσματα που παίζουν ρόλο, εμείς θέλουμε να κερδίσουμε αύριο και να κυνηγήσουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε. Στόχος μας ήταν τα playoffs και θα είναι σημαντικό να έχουμε πλεονέκτημα. Όποιος παίξει εκεί θα είναι δυνατή ομάδα. Κάθε φορά να φτάσεις σε Final 4 είναι δύσκολο και έχει υποβαθμιστεί ότι τα καταφέραμε εμείς. Κοιτάμε μόνο το αυριανό ματς», πρόσθεσε.

Ο Ολυμπιακός θα έχει μοναδική απουσία τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ ο Κόρι Τζόσεφ τέθηκε κανονικά στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού. Ερωτηματικό αποτελεί ο Λάιλς για τους φιλοξενούμενους.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Τομάς Μπισουέλ (Γαλλία).

 

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη