Δεύτερο σερί κύπελλο για την πετοσφαιρική Ομόνοια

Η Ομόνοια κατέκτησε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας το δεύτερο διαδοχικό Κύπελλο Β Κατηγορίας Γυναικών στη ιστορία της. Στον 20ο Τελικό του Allwyn Κυπέλλου Β Κατηγορίας Γυναικών ‘’ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ’’, οι ‘’πράσινες’’ κέρδισαν τον Πανιδαλιακό με 3-0 σε 1 ώρα και 25’.

Η ομάδα του Δημήτρη Αποστόλου ήταν πολύ καλύτερη και πήρε τη νίκη τίτλος. Ο τελικός έγινε σε μια ωραία ατμόσφαιρα από τους 600 και πλέον φιλάθλους που βρέθηκαν στο «Λευκόθεο».

Οι ‘’πράσινες’’ προηγήθηκαν 14-07 στο πρώτο σετ. Σταδιακά, οι ‘’τριφυλλοφόρες’’ έχοντας τη θερμή συμπαράσταση του κόσμου τους αύξησαν σε 22-12 για να κερδίσουν 25-12 και να προηγηθούν 1-0 σε 25’

Η Ομόνοια μπήκε πολύ δυνατά και στο δεύτερο σετ με 08-03. Στη συνέχεια αύξησε σε 11-04 και 19-07. Η ομάδα του Δημήτρη Αποστόλου συνέχισε σε υψηλό τέμπο, διαμόρφωσε το 22-10 και το σετ ολοκληρώθηκε με 25-15 σε 20’

Το τρίτο σετ είχε άλλη όψη. Ο Πανιδαλιακός ήταν ανταγωνιστικός και προηγήθηκε 05-04. Σταδιακά, η Ομόνοια πήρε τον έλεγχο του σετ και αφού υπερίσχυσε κοντά στο φιλέ προηγήθηκε με νταμπλ – σκορ 12-06.

Η ομάδα του Ανδρέα Πιερή μείωσε στους τρεις πόντους 15-12. Η Ομόνοια ξέφυγε με 21-16 και το σετ τέλειωσε με 25-18 σε 30’ εξασφαλίζοντας τη νίκη με 3-0 και το Κύπελλο.

ΟΜΟΝΟΙΑ (Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ): Tερζίου, Dordevic, Κλατσιά, Οικονομίδου, Μπουζέα, Κωνσταντίνου – Λίμπερο 1: Πίκουλη, Λίμπερο 2; Χαραλάμπους – Aλλαγές: Κσραγιώργη, Γεωργίου, Φώτσιου, Δαμασκηνού, Aντωνίου, Ηλιοπούλου.

ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ (A. ΠΙΕΡΗ): Κουκουμά,Γ. Εξαδάκτυλου, Ποτνούπναγια, Αντωνίου, Ταλιαδώρου, Πέτρου -Λίμπερο 1: Ποτσίνκοβα, Λίμπερο 2: Πάρπα – Αλλαγές; Καλλένου, Σωκράτους, Κουννή, Α. Εξαδάκτυλου, Νικόλα, Σιημητρά.